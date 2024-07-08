Удар рф по "Охматдету": меньше чем за 3 часа украинцы задонатили 100 миллионов для детской больницы

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
"Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск. Более 40 ракет": Зеленский отреагировал на атаку рф и показал последствия

"Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск. Более 40 ракет": Зеленский отреагировал на атаку рф и показал последствия

  •  126406 просмотра
Зеленский прибыл в Польшу – СМИ

Зеленский прибыл в Польшу – СМИ

  •  115415 просмотра
"Охматдет" спас тысячи детей. Сейчас больница повреждена ударом рф": Зеленский показал кадры последствий вражеской атаки

"Охматдет" спас тысячи детей. Сейчас больница повреждена ударом рф": Зеленский показал кадры последствий вражеской атаки

  •  133896 просмотра
Направил письма в международные организации, рф должна ответить за преступления - Омбудсман относительно обстрела детской больницы "Охматдет"

Направил письма в международные организации, рф должна ответить за преступления - Омбудсман относительно обстрела детской больницы "Охматдет"

  •  108317 просмотра
Зеленский и Туск встретились в Варшаве: обсудят путь Украины в ЕС, саммит НАТО и подпишут соглашение по безопасности

Зеленский и Туск встретились в Варшаве: обсудят путь Украины в ЕС, саммит НАТО и подпишут соглашение по безопасности

  •  105383 просмотра
публикации
Иностранные поставщики в начале полномасштабной войны создали дефицит электроники и бытовой техники в Украине

Иностранные поставщики в начале полномасштабной войны создали дефицит электроники и бытовой техники в Украине
Эксклюзив

5 июля 2024, 13:28  •  310873 просмотра
Сомнительные политические баллы: как одна партия пытается лишить голоса жителей Броваров

Сомнительные политические баллы: как одна партия пытается лишить голоса жителей Броваров

5 июля 2024, 10:59  •  278543 просмотра
В НАБУ хотят отменить "правки Лозового"

В НАБУ хотят отменить "правки Лозового"

5 июля 2024, 09:45  •  280677 просмотра
В каких странах лучше покупать недвижимость. Эксперт рассказала, на что стоит обращать внимание во время такого инвестирования

В каких странах лучше покупать недвижимость. Эксперт рассказала, на что стоит обращать внимание во время такого инвестирования
Эксклюзив

5 июля 2024, 06:30  •  273962 просмотра
НАБУ хочет обыскивать нардепов без разрешения Генпрокурора

НАБУ хочет обыскивать нардепов без разрешения Генпрокурора

4 июля 2024, 11:59  •  301697 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
8 июля: Всемирный день борьбы с пищевой аллергией, Международный день разоблачения

8 июля: Всемирный день борьбы с пищевой аллергией, Международный день разоблачения

  •  158003 просмотра
Джон Сина объявил об уходе из WWE после WrestleMania 2025

Джон Сина объявил об уходе из WWE после WrestleMania 2025

7 июля 2024, 18:07  •  115905 просмотра
7 июля: Всемирный день шоколада, День работников морского и речного флота Украины

7 июля: Всемирный день шоколада, День работников морского и речного флота Украины

7 июля 2024, 03:03  •  119079 просмотра
6 июля: Международный день Днепра, Всемирный день кардиолога, мусульманский Новый год

6 июля: Международный день Днепра, Всемирный день кардиолога, мусульманский Новый год

6 июля 2024, 03:19  •  124287 просмотра
Любителям фантастики, детективов, комедий и приключений: что посмотреть в выходные

Любителям фантастики, детективов, комедий и приключений: что посмотреть в выходные

5 июля 2024, 17:54  •  117141 просмотра
Актуальное
Удар рф по "Охматдету": меньше чем за 3 часа украинцы задонатили 100 миллионов для детской больницы

Удар рф по "Охматдету": меньше чем за 3 часа украинцы задонатили 100 миллионов для детской больницы

Киев  •  УНН

8 июля 2024, 17:59  •  8060 просмотра

Read in English

Менее чем за 3 часа украинцы пожертвовали 100 миллионов гривен на помощь "Охматдету", крупнейшей детской больнице Украины, после того, как российский ракетный удар разрушил один корпус и повредил еще четыре, ранив 20 человек, включая детей, и убив одного врача.

Меньше чем за 3 часа украинцы задонатили в поддержку детской больницы "Охматдет", в которую сегодня попала российская ракета, 100 миллионов гривен. Об этом пишет УНН со ссылкой на платформу UNITED24.

Детали

Охматдет - крупнейшая детская больница в Украине, где ежегодно лечат более 20 тысяч детей со всей страны. Ракета полностью разрушила корпус токсикологии и повредила еще 4. Пострадали 10 хирургических отделений, 5 онкоотделений, 2 соматических отделения, интенсивная терапия, 2 реанимации, операционные блоки, отделение радиологии и лучевой терапии, часть онкогематологической лаборатории (единственной в стране) 

- рассказали в UNITED24.

Известно, что в результате утреннего удара россиян 20 человек, из них дети, получили ранения. Также человек погибли - один из них врач "Охматдета".

Ляшко о российском ударе по "Охматдету": более 40 медработников ранены8 июля 2024, 17:24 • 14217 просмотров

Сейчас спасатели и киевляне простые киевляне продолжают разбирать завалы. Детей эвакуировали в другие больницы столицы. 

К сбору присоединились представитель бизнеса и простые украинцы. 

100 миллионов гривен собрано! Меньше чем за три часа! 

- заявили в UNITED24.

Напомним,

Глава МВД Украины заявил, что количество погибших в результате вражеской атаки по Киеву возросло до 25. Всего от российских оккупантов погибло 36 человек.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ОбществоВойна
ministerstvo-vnutrishnikh-sprav-ukrainaМинистерство внутренних дел Украины
ukrainaУкраина
kievКиев
Эксклюзив
По основным пострадавшим объектам в столице россияне нанесли удары ракетами типа Х-101 - Рувин
  •  105824 просмотра

По основным пострадавшим объектам в столице россияне нанесли удары ракетами типа Х-101 - Рувин

Эксклюзив
Принципы переименования нельзя менять в ручном режиме - депутат Броварского горсовета о возможном изменении названия города
  •  177161 просмотра

Принципы переименования нельзя менять в ручном режиме - депутат Броварского горсовета о возможном изменении названия города

Эксклюзив
Эмоциональность и раздражительность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 – 14 июля
  •  156947 просмотра

Эмоциональность и раздражительность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 – 14 июля

Эксклюзив
На что сейчас стоит обращать внимание во время оформления кредита в банке – советы эксперта
  •  157784 просмотра

На что сейчас стоит обращать внимание во время оформления кредита в банке – советы эксперта

Эксклюзив
"Женщина не способна залезть в кабину": как в Киевском метрополитене отреагировали на сексистский скандал
5 июля 2024, 14:25  •  142168 просмотра

"Женщина не способна залезть в кабину": как в Киевском метрополитене отреагировали на сексистский скандал

Эксклюзив
Политолог оценил вероятность продолжения новым премьером Британии активной поддержки Украины
5 июля 2024, 13:30  •  129566 просмотра

Политолог оценил вероятность продолжения новым премьером Британии активной поддержки Украины

Эксклюзив
Иностранные поставщики в начале полномасштабной войны создали дефицит электроники и бытовой техники в Украине
5 июля 2024, 13:28  •  310873 просмотра

Иностранные поставщики в начале полномасштабной войны создали дефицит электроники и бытовой техники в Украине

Эксклюзив
Без участия общины такие решения не должны приниматься - Ассоциация городов Украины о желании некоторых нардепов переименовать Бровары
5 июля 2024, 12:03  •  105505 просмотра

Без участия общины такие решения не должны приниматься - Ассоциация городов Украины о желании некоторых нардепов переименовать Бровары

Эксклюзив
Проблем с экспортом зерна в этом году не будет, если ВСУ обеспечат безопасность в Черном море - эксперт
5 июля 2024, 08:55  •  100660 просмотра

Проблем с экспортом зерна в этом году не будет, если ВСУ обеспечат безопасность в Черном море - эксперт

Эксклюзив
Санкции и уголовная ответственность. Юрист рассказал, что грозит украинским компаниям, сотрудничающим с рф
5 июля 2024, 08:25  •  85894 просмотра

Санкции и уголовная ответственность. Юрист рассказал, что грозит украинским компаниям, сотрудничающим с рф

Популярные

Зеленский и Туск встретились в Варшаве: обсудят путь Украины в ЕС, саммит НАТО и подпишут соглашение по безопасности

Зеленский и Туск встретились в Варшаве: обсудят путь Украины в ЕС, саммит НАТО и подпишут соглашение по безопасности

  •  105383 просмотра
Направил письма в международные организации, рф должна ответить за преступления - Омбудсман относительно обстрела детской больницы "Охматдет"

Направил письма в международные организации, рф должна ответить за преступления - Омбудсман относительно обстрела детской больницы "Охматдет"

  •  108317 просмотра
"Охматдет" спас тысячи детей. Сейчас больница повреждена ударом рф": Зеленский показал кадры последствий вражеской атаки

"Охматдет" спас тысячи детей. Сейчас больница повреждена ударом рф": Зеленский показал кадры последствий вражеской атаки

  •  133896 просмотра
Зеленский прибыл в Польшу – СМИ

Зеленский прибыл в Польшу – СМИ

  •  115415 просмотра
"Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск. Более 40 ракет": Зеленский отреагировал на атаку рф и показал последствия

"Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск. Более 40 ракет": Зеленский отреагировал на атаку рф и показал последствия

  •  126406 просмотра

Публикации

Иностранные поставщики в начале полномасштабной войны создали дефицит электроники и бытовой техники в Украине

Иностранные поставщики в начале полномасштабной войны создали дефицит электроники и бытовой техники в Украине
Эксклюзив

5 июля 2024, 13:28  •  310873 просмотра
Сомнительные политические баллы: как одна партия пытается лишить голоса жителей Броваров

Сомнительные политические баллы: как одна партия пытается лишить голоса жителей Броваров

5 июля 2024, 10:59  •  278543 просмотра
В НАБУ хотят отменить "правки Лозового"

В НАБУ хотят отменить "правки Лозового"

5 июля 2024, 09:45  •  280677 просмотра
В каких странах лучше покупать недвижимость. Эксперт рассказала, на что стоит обращать внимание во время такого инвестирования

В каких странах лучше покупать недвижимость. Эксперт рассказала, на что стоит обращать внимание во время такого инвестирования
Эксклюзив

5 июля 2024, 06:30  •  273962 просмотра
НАБУ хочет обыскивать нардепов без разрешения Генпрокурора

НАБУ хочет обыскивать нардепов без разрешения Генпрокурора

4 июля 2024, 11:59  •  301697 просмотра

Война

Массированный ракетный удар по Киеву: количество жертв возросло до 27, из них - трое детей

Массированный ракетный удар по Киеву: количество жертв возросло до 27, из них - трое детей

  •  455 просмотра
В Херсоне слышали взрывы - СМИ

В Херсоне слышали взрывы - СМИ

  •  3024 просмотра
Большинство высокоспециализированного оборудования, которое было исключительно в "Охматдете", удалось сохранить - Ляшко

Большинство высокоспециализированного оборудования, которое было исключительно в "Охматдете", удалось сохранить - Ляшко

  •  4201 просмотра
Взрывы прогремели в Запорожье - ОВА

Взрывы прогремели в Запорожье - ОВА

  •  5541 просмотра
Германия готова принять на лечение украинских детей после удара рф по "Охматдету"

Германия готова принять на лечение украинских детей после удара рф по "Охматдету"

  •  6561 просмотра

политика

Зеленский встретился с украинской общиной в Польше: обсудил волонтерские сети и помощь ВСУ

Зеленский встретился с украинской общиной в Польше: обсудил волонтерские сети и помощь ВСУ

  •  802 просмотра
"Призываем предоставить Украине необходимое оружие и снять ограничения для его использования": депутаты обратились к странам-партнерам

"Призываем предоставить Украине необходимое оружие и снять ограничения для его использования": депутаты обратились к странам-партнерам

  •  19802 просмотра
Боеприпасы, дроны и ЗРК Patriot: Германия обновила перечень военной помощи Украине

Боеприпасы, дроны и ЗРК Patriot: Германия обновила перечень военной помощи Украине

  •  18657 просмотра
Завтра состоится заседание Совбеза ООН по Украине

Завтра состоится заседание Совбеза ООН по Украине

  •  30982 просмотра
Посредниками между Украиной и рф могут быть только серьезные и сильные союзы - Зеленский

Посредниками между Украиной и рф могут быть только серьезные и сильные союзы - Зеленский

  •  32107 просмотра

Война

Массированный ракетный удар по Киеву: количество жертв возросло до 27, из них - трое детей

Массированный ракетный удар по Киеву: количество жертв возросло до 27, из них - трое детей

  •  455 просмотра
В Херсоне слышали взрывы - СМИ

В Херсоне слышали взрывы - СМИ

  •  3024 просмотра
Большинство высокоспециализированного оборудования, которое было исключительно в "Охматдете", удалось сохранить - Ляшко

Большинство высокоспециализированного оборудования, которое было исключительно в "Охматдете", удалось сохранить - Ляшко

  •  4201 просмотра
Взрывы прогремели в Запорожье - ОВА

Взрывы прогремели в Запорожье - ОВА

  •  5541 просмотра
Германия готова принять на лечение украинских детей после удара рф по "Охматдету"

Германия готова принять на лечение украинских детей после удара рф по "Охматдету"

  •  6561 просмотра

политика

Зеленский встретился с украинской общиной в Польше: обсудил волонтерские сети и помощь ВСУ

Зеленский встретился с украинской общиной в Польше: обсудил волонтерские сети и помощь ВСУ

  •  802 просмотра
"Призываем предоставить Украине необходимое оружие и снять ограничения для его использования": депутаты обратились к странам-партнерам

"Призываем предоставить Украине необходимое оружие и снять ограничения для его использования": депутаты обратились к странам-партнерам

  •  19802 просмотра
Боеприпасы, дроны и ЗРК Patriot: Германия обновила перечень военной помощи Украине

Боеприпасы, дроны и ЗРК Patriot: Германия обновила перечень военной помощи Украине

  •  18657 просмотра
Завтра состоится заседание Совбеза ООН по Украине

Завтра состоится заседание Совбеза ООН по Украине

  •  30982 просмотра
Посредниками между Украиной и рф могут быть только серьезные и сильные союзы - Зеленский

Посредниками между Украиной и рф могут быть только серьезные и сильные союзы - Зеленский

  •  32107 просмотра

Новости Бизнеса

"Бабусина хатинка" приглашает к себе в гости двух людей

"Бабусина хатинка" приглашает к себе в гости двух людей

5 июля 2024, 16:15  •  112646 просмотра
"Let's talk about art": Cambridge.ua вместе с "Мистецьким арсеналом" проведут англоязычные экскурсии

"Let's talk about art": Cambridge.ua вместе с "Мистецьким арсеналом" проведут англоязычные экскурсии

5 июля 2024, 14:55  •  110736 просмотра
Во Львове состоялся Mind Invest Summit - крупнейшее мероприятие этого лета для инвесторов и предпринимателей

Во Львове состоялся Mind Invest Summit - крупнейшее мероприятие этого лета для инвесторов и предпринимателей

2 июля 2024, 17:07  •  123303 просмотра

Экономика

Предоставляли автотранспорт оккупантам: АРМА выявило активы физических и юридических лиц, сотрудничающих с врагом

Предоставляли автотранспорт оккупантам: АРМА выявило активы физических и юридических лиц, сотрудничающих с врагом

  •  14638 просмотра
россия выпустила по Украине 38 ракет различных типов, стоимость которых может достигать до 250 млн долларов - СМИ

россия выпустила по Украине 38 ракет различных типов, стоимость которых может достигать до 250 млн долларов - СМИ

  •  20951 просмотра
День без отключений света отменили: в "Укрэнерго" отказались от измерений уровня потребления в июле

День без отключений света отменили: в "Укрэнерго" отказались от измерений уровня потребления в июле

  •  15550 просмотра
Завтра по всей Украине будут действовать графики отключений света: когда ограничений будет больше всего

Завтра по всей Украине будут действовать графики отключений света: когда ограничений будет больше всего

  •  15191 просмотра
До 30 миллионов гривен прибыли в месяц - в Украине разоблачили мощную сеть нелегального производства сигарет

До 30 миллионов гривен прибыли в месяц - в Украине разоблачили мощную сеть нелегального производства сигарет

  •  20972 просмотра

Киев

Массированный ракетный удар по Киеву: количество жертв возросло до 27, из них - трое детей

Массированный ракетный удар по Киеву: количество жертв возросло до 27, из них - трое детей

  •  455 просмотра
В ГСЧС опровергли информацию о том, что из-под завалов "Охматдета" достали младенца

В ГСЧС опровергли информацию о том, что из-под завалов "Охматдета" достали младенца

  •  9228 просмотра
Из "Охматдета" эвакуировали более 600 пациентов - Ляшко

Из "Охматдета" эвакуировали более 600 пациентов - Ляшко

  •  14424 просмотра
Ляшко о российском ударе по "Охматдету": более 40 медработников ранены

Ляшко о российском ударе по "Охматдету": более 40 медработников ранены

  •  14387 просмотра
Массированный ракетный удар по Киеву: количество погибших возросло до 23, а количество раненых - до 86

Массированный ракетный удар по Киеву: количество погибших возросло до 23, а количество раненых - до 86

  •  12003 просмотра