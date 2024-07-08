Удар рф по "Охматдету": меньше чем за 3 часа украинцы задонатили 100 миллионов для детской больницы

Меньше чем за 3 часа украинцы задонатили в поддержку детской больницы "Охматдет", в которую сегодня попала российская ракета, 100 миллионов гривен. Об этом пишет УНН со ссылкой на платформу UNITED24.

Детали

Охматдет - крупнейшая детская больница в Украине, где ежегодно лечат более 20 тысяч детей со всей страны. Ракета полностью разрушила корпус токсикологии и повредила еще 4. Пострадали 10 хирургических отделений, 5 онкоотделений, 2 соматических отделения, интенсивная терапия, 2 реанимации, операционные блоки, отделение радиологии и лучевой терапии, часть онкогематологической лаборатории (единственной в стране) - рассказали в UNITED24.

Известно, что в результате утреннего удара россиян 20 человек, из них дети, получили ранения. Также человек погибли - один из них врач "Охматдета".

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Сейчас спасатели и киевляне простые киевляне продолжают разбирать завалы. Детей эвакуировали в другие больницы столицы.

К сбору присоединились представитель бизнеса и простые украинцы.

100 миллионов гривен собрано! Меньше чем за три часа! - заявили в UNITED24.

Напомним,

Глава МВД Украины заявил, что количество погибших в результате вражеской атаки по Киеву возросло до 25. Всего от российских оккупантов погибло 36 человек.