В результате удара по "Охматдету" ранены более 40 медицинских работников. Они получили разного состава поражения. Двое медицинских работников тяжело ранены. Об этом рассказал во время брифинга министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает УНН.

Мы имеем более 50 раненых, из них 2 медицинских работника - тяжело ранены. Более 40 медицинских работников получили разного состава поражения. Также имеем количество раненых и среди пациентов. Сейчас мы четко знаем о 7 раненых детях, их жизни ничего не угрожает. Они получили медицинскую помощь, но ключевая цель у нас была, в связи с тем, что повреждены основные лечебные корпуса, а всего повреждены - 4 лечебных и 2 административных корпуса, обеспечить эвакуацию пациентов, находящихся на аппаратах жизнеобеспечения, которые не могут функционировать без этой помощи - сказал Ляшко.

Напомним

Количество пострадавших в результате вражеской атаки по Киеву возросло до 86 человек, а количество погибших - до 23.