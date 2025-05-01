Удар рф по Одессе: погибли супруги, шестеро пострадавших в больницах

В результате ракетно-дронового удара российских войск по Одессе погибли супруги. Также ранения получили 15 человек, шестеро из них до сих пор находятся в больницах. Об этом в эфире национального телемарафона "Единые новости" рассказал первый заместитель председателя Одесской ОВА Александр Харлов в четверг, пишет УНН.

Пострадали 15 человек. Девять человек находятся на амбулаторном лечении, шесть человек остаются в больницах, двое из них в крайне тяжелом состоянии. Также погибли супруги, муж с женой - сообщил заместитель председателя ОВА.

Детали

Харлов сообщил, что большинство вражеских целей были сбиты средствами ПВО, однако не удалось избежать падения обломков.

"Враг массированно атаковал мирную Одесщину. Целью врага как всегда стала гражданская инфраструктура, плотно заселенные районы города, а также Одесская область. Враг прибегнул к массированному ракетно-дроновому удару. Благодаря действиям нашей противовоздушной обороны большинство вражеских целей было поражено, однако, к сожалению, избежать падения обломков оказалось невозможным", - рассказал Харлов.

Он также сообщил, что в результате вражеского удара повреждения получили жилые дома, почтовое отделение и автомобили.

"Повреждены шесть многоэтажных домов Одессы, 12 частных домов, отделение "Новой почты" и семь автомобилей. На месте работают оперативные штабы, людям оказывается вся необходимая помощь", - рассказал Харлов.

Дополнение

Этой ночью враг нанес мощный удар по Одессе, в результате чего есть погибшие и раненые. Также городу были нанесены разрушения.

В результате вражеского удара погиб железнодорожник. Повреждены пути, контактная сеть и вагоны, но пассажирские поезда курсируют по графику.