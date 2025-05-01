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Підписання угоди між США та Україною: політолог вказав на нюанси
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Удар рф по Одесі: загинуло подружжя, шестеро постраждалих у лікарнях

Київ • УНН

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Внаслідок масованої атаки на Одесу загинуло подружжя, 15 людей поранено. Пошкоджено будинки, поштове відділення та автівки. Більшість цілей збито ППО.

Удар рф по Одесі: загинуло подружжя, шестеро постраждалих у лікарнях

Внаслідок ракетно-дронового удару російських військ по Одесі загинуло подружжя. Також поранень зазнали 15 людей, шестеро з них і досі перебувають в лікарнях. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів перший заступник голови Одеської ОВА Олександр Харлов у четвер, пише УНН.

Постраждало 15 людей. Дев’ятеро людей перебувають на амбулаторному лікуванні, шестеро людей лишаються у лікарнях, двоє з них у вкрай тяжкому стані. Також загинуло подружжя, чоловік з дружиною

- повідомив заступник голови ОВА.

Деталі

Харлов повідомив, що більшість ворожих цей були збиті засобами ППО, проте не вдалося уникнути падіння уламків.

"Ворог масовано атакував мирну Одещину. Ціллю ворога як завжди стала цивільна інфраструктура, щільно заселені райони міста, а також Одеська область. Ворог вдався до масованого ракетно-дронового удару. Завдяки діям нашої протиповітряної оборони більшість ворожих цілей було вражено, проте, на жаль, уникнути падіння уламків виявилось неможливим", - розповів Харлов.

Він також повідомив, що внаслідок ворожого удару пошкоджень зазнали житлові будинки, поштове відділення та автівки.

"Пошкоджено шість багатоповерхових будинків Одеси, 12 приватних будинків, відділення "Нової пошти" та сім автомобілів. На місці працюють оперативні штаби, людям надається уся необхідна допомога", - розповів Харлов.

Доповнення

Цієї ночі ворог завдав потужного удару по Одесі, внаслідок чого є загиблі та поранені. Також місту було завдано руйнувань.

Внаслідок ворожого удару загинув залізничник. Пошкоджено колії, контактну мережу та вагони, але пасажирські поїзди курсують за графіком.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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