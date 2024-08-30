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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Удар рф по Харькову: количество пострадавших возросло до 55, развернут оперштаб

Удар рф по Харькову: количество пострадавших возросло до 55, развернут оперштаб

Киев  •  УНН

30 августа 2024, 16:29  •  11781 просмотра

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В результате российского удара по Харькову пострадали по меньшей мере 55 человек. Развернут оперативный штаб, работают спасатели и полиция, документируются военные преступления.

По меньшей мере 55 человек пострадали в результате удара рф по Харькову. В городе развернут оперативный штаб, где принимают заявления от пострадавших, работает криминалистическая лаборатория, поврежденные дома взяты под охрану полицией. Об этом сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко, передает УНН.

"Сегодня российские террористы нанесли серию ударов по Харькову. Цели врага - гражданские объекты, мирные люди, дети... по меньшей мере 55 человек пострадали по состоянию на эту минуту", - сообщил Клименко.

По его словам, на местах работают все оперативные службы: спасатели, полицейские, а также психологи ГСЧС. Благодарность коммунальщикам и волонтерам за активное привлечение к спасательным и ликвидационным работам.

Кількість загиблих від удару рф по Харкову зросла до шести - ОВА30 августа 2024, 16:13 • 11243 просмотра

Развернут оперативный штаб, где принимают заявления от пострадавших, работает криминалистическая лаборатория, поврежденные дома взяты под охрану полицией. Также проводят поквартирные обходы, чтобы убедиться, что всем пострадавшим оказана помощь.

"Это очередное жестокое военное преступление России тщательно документируется. Искренние соболезнования семьям и близким погибших", - резюмировал министр.

Напомним,

Около 15:15 вооруженные силы рф нанесли массированные удары по Харькову.

Прямое попадание зафиксировано в двенадцатиэтажный жилой дом в Индустриальном районе города Харькова. Произошел пожар, ликвидация которого продолжается.

В Киевском районе повреждены гаражи, учебное заведение. В Слободском районе повреждены жилые дома.

По предварительным данным, удары по городу были нанесены управляемыми авиационными бомбами из н.п. Дубовое Белгородской области рф с самолетов СУ-34.

Прокуроры и следователи полиции работают на месте очередных террористических атак рф.

Антонина Туманова

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