Количество погибших от удара рф по Харькову возросло до шести - ОВА
Киев • УНН
В результате российского удара по Харькову погибли 6 человек, 47 пострадали. Атака была осуществлена управляемыми авиабомбами с самолетов СУ-34, повреждены жилые дома и инфраструктура.
В результате удара рф по Харькову количество погибших возросло до шести. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
"К сожалению, количество погибших возросло до шести человек", - сообщил Синегубов.
Ранее глава Харьковской ОГА сообщил, что количество пострадавших возросло до 47.
Удар по багатоповерхівці в Харкові: можливо, під завалами ще є люди30 августа 2024, 15:35 • 14810 просмотров
Напомним
Около 15:15 вооруженные силы рф нанесли массированные удары по Харькову.
Прямое попадание зафиксировано в двенадцатиэтажный жилой дом в Индустриальном районе города Харькова. Произошел пожар, ликвидация которого продолжается.
В Киевском районе повреждены гаражи, учебное заведение. В Слободском районе повреждены жилые дома.
По предварительным данным, удары по городу были нанесены управляемыми авиационными бомбами из н.п. Дубовое Белгородской области рф с самолетов СУ-34.
Прокуроры и следователи полиции работают на месте очередных террористических атак рф.