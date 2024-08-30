Кількість загиблих від удару рф по Харкову зросла до шести - ОВА
Київ • УНН
Внаслідок російського удару по Харкову загинуло 6 людей, 47 постраждали. Атака була здійснена керованими авіабомбами з літаків СУ-34, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.
У результаті удару рф по Харкову кількість загиблих зросла до шести. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
"На жаль, кількість загиблих зросла до шести людей", - повідомив Синєгубов.
Раніше голова Харківської ОВА повідомив, що кількість постраждалих зросла до 47.
Удар по багатоповерхівці в Харкові: можливо, під завалами ще є люди30.08.24, 18:35 • 22399 переглядiв
Нагадаємо
Близько 15:15 збройні сили рф завдали масовані удари по Харкову.
Пряме влучання зафіксовано у дванадцятиповерховий житловий будинок в Індустріальному районі міста Харкова. Сталась пожежа, ліквідація якої триває.
У Київському районі пошкоджено гаражі, навчальний заклад. У Слобідському районі пошкоджено житлові будинки.
За попередніми даними, удари по місту були завдані керованими авіаційними бомбами з н.п. дубове бєлгородської області рф з літаків СУ-34.
Прокурори та слідчі поліції працюють на місці чергових терористичних атак рф.