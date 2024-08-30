Удар рф по Харкову: кількість постраждалих зросла до 55, розгорнуто оперштаб
Київ • УНН
Внаслідок російського удару по Харкову постраждало щонайменше 55 осіб. Розгорнуто оперативний штаб, працюють рятувальники та поліція, документуються воєнні злочини.
Щонайменше 55 людей постраждали у результаті удару рф по Харкову. У місті розгорнутий оперативний штаб, де приймають заяви від потерпілих, працює криміналістична лабораторія, пошкоджені будинки взяті під охорону поліцією. Про це повідомив глава МВС України Ігор Клименко, передає УНН.
"Сьогодні російські терористи завдали серію ударів по Харкову. Цілі ворога – цивільні об'єкти, мирні люди, діти... щонайменше 55 осіб постраждали станом на цю хвилину", - повідомив Клименко.
За його словами, на місцях працюють усі оперативні служби: рятувальники, поліцейські, а також психологи ДСНС. Вдячність комунальникам та волонтерам за активне залучення до рятувальних та ліквідаційних робіт.
Кількість загиблих від удару рф по Харкову зросла до шести - ОВА30.08.24, 19:13 • 20583 перегляди
Розгорнутий оперативний штаб, де приймають заяви від потерпілих, працює криміналістична лабораторія, пошкоджені будинки взяті під охорону поліцією. Також проводять поквартирні обходи, щоб переконатися, що всім постраждалим надана допомога.
"Цей черговий жорстокий воєнний злочин росії ретельно документується. Щирі співчуття родинам та близьким загиблих", - резюмував міністр.
Нагадаємо
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