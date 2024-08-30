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Удар рф по Харкову: кількість постраждалих зросла до 55, розгорнуто оперштаб

Удар рф по Харкову: кількість постраждалих зросла до 55, розгорнуто оперштаб

Київ • УНН

 • 22430 перегляди

Внаслідок російського удару по Харкову постраждало щонайменше 55 осіб. Розгорнуто оперативний штаб, працюють рятувальники та поліція, документуються воєнні злочини.

Щонайменше 55 людей постраждали у результаті удару рф по Харкову. У місті розгорнутий оперативний штаб, де приймають заяви від потерпілих, працює криміналістична лабораторія, пошкоджені будинки взяті під охорону поліцією. Про це повідомив глава МВС України Ігор Клименко, передає УНН.

"Сьогодні російські терористи завдали серію ударів по Харкову. Цілі ворога – цивільні об'єкти, мирні люди, діти... щонайменше 55 осіб постраждали станом на цю хвилину", - повідомив Клименко.

За його словами, на місцях працюють усі оперативні служби: рятувальники, поліцейські, а також психологи ДСНС. Вдячність комунальникам та волонтерам за активне залучення до рятувальних та ліквідаційних робіт.

Кількість загиблих від удару рф по Харкову зросла до шести - ОВА30.08.24, 19:13 • 20583 перегляди

Розгорнутий оперативний штаб, де приймають заяви від потерпілих, працює криміналістична лабораторія, пошкоджені будинки взяті під охорону поліцією. Також проводять поквартирні обходи, щоб переконатися, що всім постраждалим надана допомога.

"Цей черговий жорстокий воєнний злочин росії ретельно документується. Щирі співчуття родинам та близьким загиблих", - резюмував міністр.

Нагадаємо

Близько 15:15 збройні сили рф завдали масовані удари по Харкову.

Пряме влучання зафіксовано у дванадцятиповерховий житловий будинок в Індустріальному районі міста Харкова. Сталась пожежа, ліквідація якої триває.

У Київському районі пошкоджено гаражі, навчальний заклад. У Слобідському районі пошкоджено житлові будинки.

За попередніми даними, удари по місту були завдані керованими авіаційними бомбами з н.п. дубове бєлгородської області рф з літаків СУ-34.

Прокурори та слідчі поліції працюють на місці чергових терористичних атак рф.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна

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