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Удар РФ по кафе в Грозе: установлены ответственные за приказ российских военных, пятерым объявлено подозрение

Киев • УНН

 • 1452 просмотра

Генпрокурор сообщил о подозрении пятерым российским военным, которые организовали ракетный удар по кафе в селе Гроза, где погибли 59 гражданских. Установлена вся цепочка принятия преступного решения.

Удар РФ по кафе в Грозе: установлены ответственные за приказ российских военных, пятерым объявлено подозрение

Правоохранители установили тех, кто отдал приказ, когда 5 октября 2023 года российская баллистическая ракета «Искандер-М» попала в кафе в селе Гроза на Харьковщине и унесла жизни 59 мирных жителей во время прощания с защитником Украины, пятерым российским военным сообщено о подозрении, сообщил в пятницу Генеральный прокурор Руслан Кравченко в соцсетях, пишет УНН.

Люди пришли попрощаться с защитником Украины. Россия сознательно убила 59 мирных жителей. Мы установили тех, кто отдал этот приказ

- написал Кравченко.

Как указал Генпрокурор, 5 октября 2023 года российская баллистическая ракета «Искандер-М» попала в кафе в селе Гроза на Харьковщине. В этот момент там проходили поминальные мероприятия после перезахоронения погибшего украинского военного.

«Россия ударила не по военному объекту и не по стратегической цели. Она сознательно атаковала мирных людей. Погибли 59 мирных жителей, среди них 8-летний ребенок. Для небольшого села это был удар, который унес жизни почти каждого шестого жителя», - отметил Кравченко.

По его словам, уже установлено, что координаты гражданского объекта врагу передали двое местных жителей, которые после этого сбежали в Россию. Им ранее сообщено о подозрении.

«Но наша задача была установить не только исполнителей на месте, но и всю цепочку принятия преступного решения», - добавил он.

Осмотр места трагедии, 3D-сканирование, анализ обломков ракеты, установление траектории ее полета, определение места запуска и проведение более 180 судебных экспертиз, указал Кравченко, «дали возможность полностью воспроизвести механизм этого военного преступления».

Следствием установлены конкретные российские военные, которые участвовали в подготовке и реализации ракетного удара. По данным следствия, начальник разведки контр-адмирал Алексей Петрушин получил информацию о месте нахождения мирных жителей. После его доклада заместитель командующего вице-адмирал Сергей Пинчук предложил нанести ракетный удар. Окончательное решение принял начальник штаба генерал-полковник Алексей Ким. Организацию выполнения обеспечил заместитель начальника ракетных войск полковник Дмитрий Козловский, а непосредственный пуск ракеты осуществили военнослужащие 119-й ракетной бригады под командованием полковника Ивана Петрова

- сообщил Кравченко.

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры, отметил Генпрокурор, «всем пятерым сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, соединенном с умышленным убийством, совершенным по предварительному сговору группой лиц».

«Для российской армии такие преступления являются частью войны. Для нас это конкретные уголовные производства, конкретные фамилии и конкретная ответственность. Ни один ракетный удар по мирным людям не останется без установленных исполнителей и командиров. Мы шаг за шагом документируем каждое такое преступление, чтобы виновные отвечали не только перед историей, но и перед судом. Справедливость требует времени. Но она обязательно наступит. Работаем дальше», - подчеркнул Кравченко.

Братьям из Грозы объявили подозрения за наведение удара по кафе, ищут тех, кто предоставил им данные - прокуратура12.10.23, 11:47 • 491187 просмотров

Юлия Шрамко

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