Удар рф по Черкасской области: в Смеле есть попадание, шесть человек ранены

В Смеле в результате вражеской атаки есть попадание в жилой сектор, известно о шести пострадавших. Об этом сообщил председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец, передает УНН.

В результате вражеской атаки имеем попадание ракеты в жилой сектор. По предварительной информации, повреждены 12 домов. Сейчас 6 пострадавших - сообщил Табурец.

По его словам, на месте работают все службы.

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