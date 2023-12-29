Удар рф по Черкасской области: в Смеле есть попадание, шесть человек ранены
Киев • УНН
Шесть человек получили ранения, когда ракета попала в жилой район в Смеле, повредив 12 домов.
В Смеле в результате вражеской атаки есть попадание в жилой сектор, известно о шести пострадавших. Об этом сообщил председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец, передает УНН.
В результате вражеской атаки имеем попадание ракеты в жилой сектор. По предварительной информации, повреждены 12 домов. Сейчас 6 пострадавших
По его словам, на месте работают все службы.
Ранее
Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении ракеты в направлении Черкасс. Граждан призывают пройти в укрытие.
Удар рф по Черкасской области: в Смеле есть попадание, шесть человек ранены
Шесть человек получили ранения, когда ракета попала в жилой район в Смеле, повредив 12 домов.
Правительство продолжает корпоратизацию "Энергоатома": превратило его в акционерное общество
Правительство Украины превратило "Энергоатом" в государственное акционерное общество с целью улучшения управления и прозрачности.
Еще двое раненых: в Нацполиции уточнили количество пострадавших в результате ракетного обстрела Днепра
В Днепре в результате обстрела российскими войсками погибли шестеро и были ранены 28 человек, в том числе ребенок и сотрудник полиции.
"Укрзализныця" осуществила более 1000 эвакуационных рейсов из Херсонской, Донецкой, Запорожской и Сумской областей
Укрзализныця осуществила 1100 эвакуационных рейсов из конфликтных регионов, перевезя более 61 000 человек.
Ракетная атака рф на Львов: пострадавших уже 30, среди них - двое детей
30 человек, в том числе 2 детей, пострадали в результате ракетного обстрела во Львове; 16 госпитализированы.
Количество погибших в Киеве возросло до пяти - КГВА
Пятеро погибших, тридцать раненых в Киеве в результате российского ракетного удара; поисковые работы продолжаются.
Во Львове в результате ракетного обстрела погиб украинский баскетболист и тренер Виктор Кобзыстый
Украинский баскетболист Виктор Кобзыстый погиб в результате российского ракетного обстрела во Львове, сообщает Федерация баскетбола Украины.
Правительство передает в ВР законопроект о перезагрузке работы БЭБ - Шмыгаль
Правительство Украины одобрило законопроект о перезагрузке Бюро экономической безопасности.
Ракетный удар рф по Запорожью: количество погибших возросло до семи, 13 ранены
Российский ракетный удар по Запорожью убил семерых и ранил 13 человек; продолжается реагирование на чрезвычайную ситуацию.
Один из поставщиков Минобороны: ГБР задержало бизнесмена на взятке в полмиллиона долларов
Одного из поставщиков Министерства обороны Украины задержали за попытку подкупа чиновника ГБР, связанную с мошенническими сделками, что нанесло государству ущерб на 1,2 миллиарда гривен.