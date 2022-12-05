Удар по Запорожской области: погибли два человека
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. В результате удара по селу Новософиевка Запорожской области погибли по меньшей мере два человека, еще двое получили ранения. Об этом в Telegram сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, передает УНН.
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"2 человека погибли, 2 ранены. Информация уточняется", – написал Тимошенко.
Напомним
Ранее Кирилл Тимошенко сообщил, что в результате вражеского удара в Новософиевке Запорожской области есть разрушенные частные дома и травмированные.