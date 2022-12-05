Удар по Запорізькій області: загинуло двоє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Внаслідок удару по селу Новософіївка Запорізької області загинуло щонайменше двоє людей, ще двоє дістали поранення. Про це в Telegram повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, передає УНН.
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"2 людини загинуло, 2 поранено. Інформація уточнюється", – написав Тимошенко.
Нагадаємо
Раніше Кирило Тимошенко повідомив, що внаслідок ворожого удару у Новософіївці Запорізької області є зруйновані приватні будинки та травмовані.