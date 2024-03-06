Удар по ТЦ в Никополе: на месте прилета пылает пожар - СМИ

В Никополе пылает торговый центр, по которому ударили военные рф. Информации о раненых и погибших пока нет. Об этом сообщили корреспонденты Общественного, передает УНН.

Войска рф ударили по одному из торговых центров Никополя. Уточняется информация о раненых и погибших. - сообщает Общественное.

Детали

Более подробную информацию обещают обнародовать после тушения пожара, Об этом заявили в пресс-службе Никопольского РОА в комментарии национальному телевещателю.

Глава тамошней МВА Евгений Евтушенко также попросил местных "непричастных к ликвидации последствий - покинуть улицу".