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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Удар по ТЦ в Никополе: на месте прилета пылает пожар - СМИ

Удар по ТЦ в Никополе: на месте прилета пылает пожар - СМИ

Киев  •  УНН

6 марта 2024, 15:44  •  4927 просмотра

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Торговый центр в Никополе загорелся после обстрела российскими войсками, о жертвах обстрела пока не сообщается.

В Никополе пылает торговый центр, по которому ударили военные рф. Информации о раненых и погибших пока нет. Об этом сообщили корреспонденты Общественного, передает УНН.

Войска рф ударили по одному из торговых центров Никополя. Уточняется информация о раненых и погибших.

- сообщает Общественное.

Детали

Более подробную информацию обещают обнародовать после тушения пожара, Об этом заявили в пресс-службе Никопольского РОА в комментарии национальному телевещателю.

Глава  тамошней МВА Евгений Евтушенко также попросил местных "непричастных к ликвидации последствий - покинуть улицу".

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

ВойнаКриминал и ЧП
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