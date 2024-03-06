Удар по ТЦ в Никополе: на месте прилета пылает пожар - СМИ
Киев • УНН
Торговый центр в Никополе загорелся после обстрела российскими войсками, о жертвах обстрела пока не сообщается.
В Никополе пылает торговый центр, по которому ударили военные рф. Информации о раненых и погибших пока нет. Об этом сообщили корреспонденты Общественного, передает УНН.
Войска рф ударили по одному из торговых центров Никополя. Уточняется информация о раненых и погибших.
Детали
Более подробную информацию обещают обнародовать после тушения пожара, Об этом заявили в пресс-службе Никопольского РОА в комментарии национальному телевещателю.
Глава тамошней МВА Евгений Евтушенко также попросил местных "непричастных к ликвидации последствий - покинуть улицу".
Удар по ТЦ в Никополе: на месте прилета пылает пожар - СМИ
Торговый центр в Никополе загорелся после обстрела российскими войсками, о жертвах обстрела пока не сообщается.
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