Удар по ТЦ в Нікополі: на місці прильоту палає пожежа – ЗМІ
Київ • УНН
Торговий центр у Нікополі загорівся після обстрілу російськими військами, про жертви обстрілу поки що не повідомляється.
У Нікополі палає торгівельний центр, по якому вдарили військові рф. Інформації про поранених та загиблих поки немає. Про це повідомили кореспонденти Суспільного, передає УНН.
Війська рф вдарили по одному з торговельних центрів Нікополя. Уточнюється інформація про поранених та загиблих.
Деталі
Детальнішу інформацію обіцяють оприлюднити після гасіння пожежі, Про це заявили у пресслужбі Нікопольської РВА в коментарі національному телемовнику.
Очільник тамтешньої МВА Євген Євтушенко також попросив місцевих "непричетних до ліквідації наслідків - залишити вулицю".