Удар по стратегическому мосту на Арабатскую стрелку - спутники подтвердили поражение

Спутниковые снимки подтверждают повреждение моста на Арабатскую стрелку на дороге из Херсонской области в аннексированный Крым. Об этом сообщает русская служба Радио Свобода, передает УНН.

Детали

В сети появилось видео с кадрами последствий ударов. Об ударе по мосту, из-за которого на нем пришлось организовать реверсивное движение, 8 июня сообщил глава оккупационной "администрации" Херсонской области владимир сальдо.

11 июня он сообщил об ударе по двум мостам через Северо-Крымский канал - в районе населенных пунктов Преображенка и Мирное.

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В ночь на 9 июня повторным поражениям подвергся Чонгарский мост, соединяющий Крым с Херсонской областью.

Впервые это произошло в ночь на 7 июня - украинские дроны FP-2 и Бегемот атаковали Чонгарский мост, соединяющий Херсонскую область с Крымом. Удар нанесли подразделения центра мультидоменных операций Фаланга 1-го отдельного штурмового полка и 475-го отдельного штурмового полка Code 9.2. После атаки движение по мосту было перекрыто. Вероятно, второй удар был нанесен теми же средствами.

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