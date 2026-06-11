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Удар по стратегическому мосту на Арабатскую стрелку - спутники подтвердили поражение

Киев • УНН

 • 1354 просмотра

Спутники подтвердили повреждение моста на Арабатскую стрелку. Также зафиксированы удары по Чонгарскому мосту и переправам через Северо-Крымский канал.

Удар по стратегическому мосту на Арабатскую стрелку - спутники подтвердили поражение

Спутниковые снимки подтверждают повреждение моста на Арабатскую стрелку на дороге из Херсонской области в аннексированный Крым. Об этом сообщает русская служба Радио Свобода, передает УНН.

Детали

В сети появилось видео с кадрами последствий ударов. Об ударе по мосту, из-за которого на нем пришлось организовать реверсивное движение, 8 июня сообщил глава оккупационной "администрации" Херсонской области владимир сальдо.

11 июня он сообщил об ударе по двум мостам через Северо-Крымский канал - в районе населенных пунктов Преображенка и Мирное.

Дополнительно

В ночь на 9 июня повторным поражениям подвергся Чонгарский мост, соединяющий Крым с Херсонской областью.

Впервые это произошло в ночь на 7 июня - украинские дроны FP-2 и Бегемот атаковали Чонгарский мост, соединяющий Херсонскую область с Крымом. Удар нанесли подразделения центра мультидоменных операций Фаланга 1-го отдельного штурмового полка и 475-го отдельного штурмового полка Code 9.2. После атаки движение по мосту было перекрыто. Вероятно, второй удар был нанесен теми же средствами.

Украина режет логистику россиян на юге - приближает ли это освобождение Херсонщины и Крыма10.06.2026, 18:17 • 46853 просмотра

Евгений Устименко

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