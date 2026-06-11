Удар по стратегическому мосту на Арабатскую стрелку - спутники подтвердили поражение
Киев • УНН
Спутники подтвердили повреждение моста на Арабатскую стрелку. Также зафиксированы удары по Чонгарскому мосту и переправам через Северо-Крымский канал.
Спутниковые снимки подтверждают повреждение моста на Арабатскую стрелку на дороге из Херсонской области в аннексированный Крым. Об этом сообщает русская служба Радио Свобода, передает УНН.
Детали
В сети появилось видео с кадрами последствий ударов. Об ударе по мосту, из-за которого на нем пришлось организовать реверсивное движение, 8 июня сообщил глава оккупационной "администрации" Херсонской области владимир сальдо.
11 июня он сообщил об ударе по двум мостам через Северо-Крымский канал - в районе населенных пунктов Преображенка и Мирное.
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В ночь на 9 июня повторным поражениям подвергся Чонгарский мост, соединяющий Крым с Херсонской областью.
Впервые это произошло в ночь на 7 июня - украинские дроны FP-2 и Бегемот атаковали Чонгарский мост, соединяющий Херсонскую область с Крымом. Удар нанесли подразделения центра мультидоменных операций Фаланга 1-го отдельного штурмового полка и 475-го отдельного штурмового полка Code 9.2. После атаки движение по мосту было перекрыто. Вероятно, второй удар был нанесен теми же средствами.
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