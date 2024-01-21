Удар по рынку в Донецке: в ВСУ сделали заявление

В Вооруженных силах Украины прокомментировали заявления россиян об обстреле рынка во временно оккупированном Донецке - говорят, что украинские военные непричастны к удару. Об этом говорится в сообщении объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления, передает УНН.

Детали

Отмечается, что силы, которые находятся в подчинении ОСУВ "Таврия", "в этом случае боевой работы средствами поражения не вели".

россияне распространяют информацию об ударе по рынку в Донецке. Ответственно заявляем, что силы, которые находятся в подчинении ОСУВ "Таврия", в этом случае боевой работы средствами поражения не вели говорится в сообщении.

В Силах обороны добавили, что Донецк - это Украина и россии придется отвечать за отобранные жизни украинцев.

Дополнение

Оккупационные власти Донецка заявили, что утром 21 января в городе удару подвергся рынок в микрорайоне Текстильщик, в результате чего погибли 27 человек, а еще 25 - получили ранения. В обстреле оккупанты обвинили украинских военных.

Советник законного городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, комментируя обстрел Донецка, отметил, что россияне продолжали вести огонь из жилых кварталов, прикрываясь гражданскими.

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