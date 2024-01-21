Удар по ринку в Донецьку: у ЗСУ зробили заяву

У Збройних силах України прокоментували заяви росіян щодо обстрілу ринку в тимчасово окупованому Донецьку — кажуть, що українські військові непричетні до удару. Про це йдеться у повідомленні обʼєднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку, передає УНН.

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Зазначається, що сили, які перебувають у підпорядкуванні ОСУВ "Таврія", "у цьому випадку бойової роботи засобами ураження не вели".

росіяни розповсюджують інформацію про удар по ринку в Донецьку. Відповідально заявляємо, що сили, які знаходяться в підпорядкуванні ОСУВ "Таврія", в цьому випадку бойової роботи засобами ураження не вели йдеться у повідомленні.

У Силах оборони додали, що Донецьк — це Україна і росії доведеться відповідати за відібрані життя українців.

Доповнення

Окупаційна влада Донецька заявила, що зранку 21 січня в місті удару зазнав ринок у мікрорайоні Текстильник, унаслідок чого загинули 27 людей, а ще 25 — зазнали поранень. В обстрілі окупанти звинуватили українських військових.

Радник законного міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, коментуючи обстріл Донецька, зазначив, що росіяни продовжували вести вогонь із житлових кварталів, прикриваючись цивільними.

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