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Удар по ринку в Донецьку: кількість загиблих зросла до 27

Удар по ринку в Донецьку: кількість загиблих зросла до 27

Київ • УНН

 • 109627 перегляди

За словами Дениса Пушиліна, ватажка так званої "Донецької народної республіки", в результаті атаки на ринок у тимчасово окупованому Донецьку загинули 27 людей і 25 отримали поранення. Як повідомляється, атака була здійснена за допомогою безпілотників, націлених на жваві райони.

Кількість загиблих під час удару по ринку в тимчасово окупованому Донецьку зросла 27 осіб. Про це повідомив у Telegram-каналі ватажок так званої "днр" Денис Пушилін, передає УНН.

Деталі

За даними Пушиліна, загинули 27 цивільних осіб, ще 25 — отримали поранення різного ступеня тяжкості, серед поранених двоє підлітків.

Нагадаємо

Раніше УНН писав з посиланням на росЗМІ, що Донецьк у неділю атакували безпілотники. За словами глави так званої "днр" Пушиліна, метою дронів були жваві райони, зокрема ринок у районі Текстильника і Ленкоранською вулицею.  

"Прильоти" в Донецьку: місцеві жителі сумніваються, що місто атакували українські бпла21.01.24, 15:30 • 72536 переглядiв

Лілія Подоляк

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