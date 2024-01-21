Удар по ринку в Донецьку: кількість загиблих зросла до 27
Київ • УНН
За словами Дениса Пушиліна, ватажка так званої "Донецької народної республіки", в результаті атаки на ринок у тимчасово окупованому Донецьку загинули 27 людей і 25 отримали поранення. Як повідомляється, атака була здійснена за допомогою безпілотників, націлених на жваві райони.
Кількість загиблих під час удару по ринку в тимчасово окупованому Донецьку зросла 27 осіб. Про це повідомив у Telegram-каналі ватажок так званої "днр" Денис Пушилін, передає УНН.
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За даними Пушиліна, загинули 27 цивільних осіб, ще 25 — отримали поранення різного ступеня тяжкості, серед поранених двоє підлітків.
Нагадаємо
Раніше УНН писав з посиланням на росЗМІ, що Донецьк у неділю атакували безпілотники. За словами глави так званої "днр" Пушиліна, метою дронів були жваві райони, зокрема ринок у районі Текстильника і Ленкоранською вулицею.
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