Удар по ринку в Донецьку: кількість загиблих зросла до 27

Кількість загиблих під час удару по ринку в тимчасово окупованому Донецьку зросла 27 осіб. Про це повідомив у Telegram-каналі ватажок так званої "днр" Денис Пушилін, передає УНН.

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За даними Пушиліна, загинули 27 цивільних осіб, ще 25 — отримали поранення різного ступеня тяжкості, серед поранених двоє підлітків.

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Раніше УНН писав з посиланням на росЗМІ, що Донецьк у неділю атакували безпілотники. За словами глави так званої "днр" Пушиліна, метою дронів були жваві райони, зокрема ринок у районі Текстильника і Ленкоранською вулицею.

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