Удар по рынку в Донецке: количество погибших возросло до 27

Количество погибших во время удара по рынку во временно оккупированном Донецке возросло 27 человек. Об этом сообщил в Telegram-канале главарь так называемой "днр" Денис Пушилин, передает УНН.

Детали

По данным Пушилина, погибли 27 гражданских лиц, еще 25 - получили ранения различной степени тяжести, среди раненых двое подростков.

Напомним,

Ранее УНН писал со ссылкой на росСМИ, что Донецк в воскресенье атаковали беспилотники. По словам главы так называемой "днр" Пушилина, целью дронов были оживленные районы, в частности рынок в районе Текстильщика и Ленкоранской улицы.

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