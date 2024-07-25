Поражение Украиной российского парома "Славянин" в порту "Кавказ" создаст для рф дополнительные логистические проблемы в снабжении оккупационных сил на юге Украины и экспорте сжиженного нефтяного газа. Об этом говорится в новом отчете министерства обороны Великобритании на основе разведданных, пишет УНН.

Детали

23 июля 2024 года украинские силы повредили железнодорожный паром "Славянин" в порту "Кавказ", россия. Этот удар почти наверняка создаст для рф дополнительные логистические проблемы в снабжении оккупационных сил на юге Украины и региональном экспорте сжиженного нефтяного газа - говорится в отчете британской разведки.

Как отмечается, судно "Славянин" имеет наибольшую вместимость из трех железнодорожных паромов в Керченском проливе между рф и Крымским полуостровом после столкновения в конце 2023 года как единственный железнодорожный паром.

По данным британской разведки, до передислокации "Славянин", скорее всего, перевозил сжиженный газ через Керченский порт, прежде чем его отправили на экспорт.

"Если паромы не будут работать, даже временно, это, скорее всего, приведет к увеличению расходов, а также снизит гибкость россии в транспортировке топлива, боеприпасов и оборудования через Керченский пролив. Весьма вероятно, что теперь россии придется рисковать движением поездов с топливом через Керченский мост, чего она пыталась избежать с момента первой атаки на мост в октябре 2022 года", - считают в британской разведке.

Напомним

23 июля Военно-морские силы ВСУ совместно с другими подразделениями Сил обороны в порту "Кавказ" нанесли существенные повреждения вражескому парому "Славянин", который использовался для военных целей. Это третий и последний железнодорожный паром, который рф имели в указанном регионе.