Удар по аэродрому в Крыму: число пострадавших возросло до девяти
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Количество пострадавших в результате взрывов на аэродроме в Новофедоровке в Сакском районе на территории временно-оккупированного Крыма возросло до девяти человек. Об этом сообщила пресс-служба так называемого “министерства здравоохранения” региона, пишет УНН.
Цитата
"Количество пострадавших в результате происшествия в пгт Новофедоровка Сакского района возросло до девяти. Погибший по-прежнему один", – пишет “ведомство”.
Детали
Сообщается, что семеро пострадавших были доставлены в больницу города Саки. Шестерым из них была оказана амбулаторная медицинская помощь, седьмой человек на стационарном лечении. Еще двое человек обратились в больницу в Симферополе и после оказания необходимой помощи отправлены на дом.
Добавим
Ранее сообщалось о семи пострадавших в результате удара по российскому военному аэродрому “Саки” в Крыму.
Контекст
Сегодня во временно оккупированном Крыму, неподалеку от села Новофедоровка Сакского района, раздались взрывы.
Позже оккупанты подтвердили эту информацию и заявили о ЧС на аэродроме. На дороге из Новофедоровки в Саки сразу возникли пробки, а очевидцы заметили "скорые".
Минобороны рф списало взрывы на "детонацию боеприпасов".