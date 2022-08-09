Удар по аэродрому в Крыму: число пострадавших возросло до девяти

Цитата

"Количество пострадавших в результате происшествия в пгт Новофедоровка Сакского района возросло до девяти. Погибший по-прежнему один", – пишет “ведомство”.

Детали

Сообщается, что семеро пострадавших были доставлены в больницу города Саки. Шестерым из них была оказана амбулаторная медицинская помощь, седьмой человек на стационарном лечении. Еще двое человек обратились в больницу в Симферополе и после оказания необходимой помощи отправлены на дом.

Добавим

Ранее сообщалось о семи пострадавших в результате удара по российскому военному аэродрому “Саки” в Крыму.

Контекст

Сегодня во временно оккупированном Крыму, неподалеку от села Новофедоровка Сакского района, раздались взрывы.

Позже оккупанты подтвердили эту информацию и заявили о ЧС на аэродроме. На дороге из Новофедоровки в Саки сразу возникли пробки, а очевидцы заметили "скорые".

Минобороны рф списало взрывы на "детонацию боеприпасов".