"Хлопок" в Крыму: количество пострадавших в результате взрывов на аэродроме возросло до семи

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«В результате происшествия в пгт Новофедоровка Сакского района пострадали семь человек, в том числе двое несовершеннолетних. Характер травм – осколочные ранения. Шесть пострадавших после оказания необходимой медицинской помощи отправлены домой. Седьмой продолжает находиться на стационарном лечении... Его состояние по-прежнему оценивается как средней степени тяжести, стабильное», – говорится в сообщении Минздрава Крыма в Telegram.

Ранее сообщалось, что в результате взрывов на военном аэродроме вблизи поселка Новофедоровка (Саки) погиб один человек.

Напомним

Сегодня во временно оккупированном Крыму, неподалеку от села Новофедоровка Сакского района, раздались взрывы.

Позже оккупанты подтвердили эту информацию и заявили о ЧС на аэродроме. На дороге из Новофедоровки в Саки сразу возникли пробки, а очевидцы заметили "скорые".

Минобороны рф списало взрывы на "детонацию боеприпасов".