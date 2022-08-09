"Бавовна" у Криму: кількість постраждалих внаслідок вибухів на аеродромі зросла до семи

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«Внаслідок пригоди у смт Новофедорівка Сакського району постраждало семеро людей, у тому числі двоє неповнолітніх. Характер травм – осколкові поранення. Шестеро постраждалих після надання необхідної медичної допомоги відправлено додому. Сьомий продовжує перебувати на стаціонарному лікуванні... Його стан, як і раніше, оцінюється як середнього ступеня тяжкості, стабільний», – сказано в повідомленні МОЗ Криму в Telegram.

Раніше повідомлялося, що внаслідок вибухів на військовому аеродромі поблизу селища Новофедорівка (Сакі) загинула одна людина.

Нагадаємо

Сьогодні у тимчасово окупованому Криму, неподалік села Новофедорівка Сакського району, пролунали вибухи.

Пізніше окупанти підтвердили цю інформацію та заявили про НС на аеродромі. На дорозі з Новофедорівки до Саків відразу виникли пробки, а очевидці помітили "швидкі".

Міноборони рф списало вибухи на "детонацію боєприпасів".