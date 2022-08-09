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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Удар по летовищу в Криму: кількість постраждалих зросла до дев'яти

Удар по летовищу в Криму: кількість постраждалих зросла до дев'яти

Київ • УНН

 • 165446 перегляди

КИЇВ. 9 серпня. УНН. Кількість постраждалих внаслідок вибухів на аеродромі в Новофедорівці в Сакському районі на території тимчасово-окупованого Криму зросла до дев'яти осіб. Про це повідомила пресслужба так званого “міністерства охорони здоров'я” регіону, пише УНН.

Цитата

"Кількість постраждалих внаслідок події в смт Новофедорівка Сакського району зросла до дев'яти. Загиблий, як і раніше, один", – пише “відомство”.

Деталі

Повідомляється, що семеро постраждалих було доставлено до лікарні міста Саки. Шістьом з них було надано амбулаторну медичну допомогу, сьома особа на стаціонарному лікуванні. Ще двоє людей звернулися до лікарні у Сімферополі та після надання необхідної допомоги відправлені додому.

Додамо

Раніше повідомлялося про семеро постраждалих внаслідок удару по російському військовому аеродрому “Саки” у Криму.

Контекст

Сьогодні у тимчасово окупованому Криму, неподалік села Новофедорівка Сакського району, пролунали вибухи.

Пізніше окупанти підтвердили цю інформацію та заявили про НС на аеродромі. На дорозі з Новофедорівки до Саків відразу виникли пробки, а очевидці помітили "швидкі".

Міноборони рф списало вибухи на "детонацію боєприпасів".

Українські Національні Новини

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