Удар по летовищу в Криму: кількість постраждалих зросла до дев'яти
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Кількість постраждалих внаслідок вибухів на аеродромі в Новофедорівці в Сакському районі на території тимчасово-окупованого Криму зросла до дев'яти осіб. Про це повідомила пресслужба так званого “міністерства охорони здоров'я” регіону, пише УНН.
Цитата
"Кількість постраждалих внаслідок події в смт Новофедорівка Сакського району зросла до дев'яти. Загиблий, як і раніше, один", – пише “відомство”.
Деталі
Повідомляється, що семеро постраждалих було доставлено до лікарні міста Саки. Шістьом з них було надано амбулаторну медичну допомогу, сьома особа на стаціонарному лікуванні. Ще двоє людей звернулися до лікарні у Сімферополі та після надання необхідної допомоги відправлені додому.
Додамо
Раніше повідомлялося про семеро постраждалих внаслідок удару по російському військовому аеродрому “Саки” у Криму.
Контекст
Сьогодні у тимчасово окупованому Криму, неподалік села Новофедорівка Сакського району, пролунали вибухи.
Пізніше окупанти підтвердили цю інформацію та заявили про НС на аеродромі. На дорозі з Новофедорівки до Саків відразу виникли пробки, а очевидці помітили "швидкі".
Міноборони рф списало вибухи на "детонацію боєприпасів".