Удар по летовищу в Криму: кількість постраждалих зросла до дев'яти

Цитата

"Кількість постраждалих внаслідок події в смт Новофедорівка Сакського району зросла до дев'яти. Загиблий, як і раніше, один", – пише “відомство”.

Деталі

Повідомляється, що семеро постраждалих було доставлено до лікарні міста Саки. Шістьом з них було надано амбулаторну медичну допомогу, сьома особа на стаціонарному лікуванні. Ще двоє людей звернулися до лікарні у Сімферополі та після надання необхідної допомоги відправлені додому.

Додамо

Раніше повідомлялося про семеро постраждалих внаслідок удару по російському військовому аеродрому “Саки” у Криму.

Контекст

Сьогодні у тимчасово окупованому Криму, неподалік села Новофедорівка Сакського району, пролунали вибухи.

Пізніше окупанти підтвердили цю інформацію та заявили про НС на аеродромі. На дорозі з Новофедорівки до Саків відразу виникли пробки, а очевидці помітили "швидкі".

Міноборони рф списало вибухи на "детонацію боєприпасів".