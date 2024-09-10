Удар по лагерю переселенцев в Газе: количество погибших возросло до 40, еще 60 - ранены

В агентстве гражданской обороны Газы заявили, что в результате удара израильской армии по палаточному лагерю для переселенцев в Хан-Юнисе на юге Газы погибли по меньшей мере 40 человек, еще 60 получили ранения. В свою очередь израильская армия уверяет, что атаковала командный центр ХАМАС. Об этом пишет France24, передает УНН.

Детали

Удар был нанесен по Аль-Маваси в главном южном городе Газы Хан-Юнис, который в начале войны был объявлен израильскими военными безопасной зоной, где нашли убежище десятки тысяч перемещенных палестинцев.

Однако израильские военные периодически проводят операции в этом районе и его окрестностях, включая удар в июле, в результате которого, по их словам, погиб военный глава ХАМАС Мохаммед Дейф, а по данным органов здравоохранения Газы, погибло более 90 человек.

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Официальный представитель гражданской обороны Газы Мохаммед аль-Мугайр сообщил AFP в начале вторника, что после ночного удара «40 мучеников и 60 раненых были извлечены и переведены» в близлежащие больницы.

«Наши экипажи все еще работают над поиском 15 пропавших без вести в результате обстрела палаток перемещенных лиц в Маваси, Хан-Юнис», - добавил Мугайр.

В отдельном заявлении представитель гражданской обороны Махмуд Басал сказал, что людей, которые прячутся в лагере, не предупредили об ударе, а нехватка инструментов и оборудования мешает спасательным операциям.

Израильские военные в свою очередь заявили, что их самолеты «нанесли удар по террористам ХАМАС, которые действовали в центре управления и контроля, расположенном в гуманитарной зоне в Хан-Юнисе».

«Террористические организации в секторе Газа продолжают систематически злоупотреблять гражданской и гуманитарной инфраструктурой, включая обозначенную гуманитарную зону, для осуществления террористической деятельности против государства Израиль и войск ЦАХАЛа», - говорится в заявлении.

Во вторник ХАМАС в своем заявлении сказал, что утверждение о том, что его бойцы присутствовали на месте удара, является «вопиющей ложью».

Во время войны Израиль неоднократно обвинял ХАМАС в использовании мирных жителей в качестве живого щита, что группировка отрицает.

Напомним

Во вторник армия Израиля нанесла авиаудар по палаточному городку в Хан-Юнисе на юге Газы. Лагерь располагался в определенной гуманитарной зоне. По словам местных жителей, по лагерю попали по меньшей мере четыре ракеты, вызвав пожар.

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