Ізраїль завдав авіаудару по табору біженців у Газі: загинули щонайменше 14 людей
Київ • УНН
Щонайменше 14 людей загинули від ізраїльського авіаудару по табору біженців у Хан-Юнісі на півдні Гази. Ізраїль заявив, що атакував командний центр ХАМАС, хоча табір знаходився у гуманітарній зоні.
Щонайменше 14 людей загинули внаслідок ізраїльського авіаудару по табору біженців у Газі. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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У вівторок унаслідок ізраїльського авіаудару по наметовому містечку в Хан-Юнісі на півдні Гази загинули щонайменше 14 людей.
Табір розташовувався у визначеній гуманітарній зоні. За словами місцевих жителів, по табору влучили щонайменше чотири ракети, викликавши пожежу. Ізраїльська армія заявила, що їхні дії були спрямовані на командний центр ХАМАС.
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