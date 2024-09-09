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Ізраїль затримав конвой ООН у Газі через підозру в присутності палестинців

Ізраїль затримав конвой ООН у Газі через підозру в присутності палестинців

Київ • УНН

 • 24123 перегляди

Ізраїльські військові затримали конвой ООН у північній частині Сектора Гази через підозру в присутності "підозрюваних палестинців". Військові мають намір допитати підозрюваних, інцидент ще не завершено.

Ізраїльські військові затримали конвой ООН у Секторі Газа через підозру у присутності палестинців. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

У понеділок ізраїльські військові заявили про затримання колони транспортних засобів Організації Об’єднаних Націй у північній частині Сектора Гази.

За їх словами, це сталося через отримані розвіддані, що вказують на можливу присутність у колоні кількох "підозрюваних палестинців", яких військові мають намір допитати.

Ми підкреслюємо, що це не конвой, який перевозить вакцини від поліомієліту, а конвой, метою якого є обмін персоналом ООН. Інцидент ще не закінчився

- поінформував речник ізраїльської армії.

ХАМАС погрожує вбити заручників у разі військової операції Ізраїлю03.09.24, 01:02 • 103603 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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