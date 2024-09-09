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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Израиль задержал конвой ООН в Газе из-за подозрения в присутствии палестинцев

Израиль задержал конвой ООН в Газе из-за подозрения в присутствии палестинцев

Киев  •  УНН

9 сентября 2024, 19:26  •  7926 просмотра

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Израильские военные задержали конвой ООН в северной части Сектора Газа из-за подозрения в присутствии "подозреваемых палестинцев". Военные намерены допросить подозреваемых, инцидент еще не завершен.

Израильские военные задержали конвой ООН в Секторе Газа из-за подозрения в присутствии палестинцев. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В понедельник израильские военные заявили о задержании колонны транспортных средств Организации Объединенных Наций в северной части Сектора Газа.

По их словам, это произошло из-за полученных разведданных, указывающих на возможное присутствие в колонне нескольких "подозреваемых палестинцев", которых военные намерены допросить.

Мы подчеркиваем, что это не конвой, который перевозит вакцины от полиомиелита, а конвой, целью которого является обмен персоналом ООН. Инцидент еще не закончился

- проинформировал представитель израильской армии.

ХАМАС погрожує вбити заручників у разі військової операції Ізраїлю2 сентября 2024, 22:02 • 103379 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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