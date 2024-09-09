Израиль задержал конвой ООН в Газе из-за подозрения в присутствии палестинцев
Киев • УНН
Израильские военные задержали конвой ООН в северной части Сектора Газа из-за подозрения в присутствии "подозреваемых палестинцев". Военные намерены допросить подозреваемых, инцидент еще не завершен.
Израильские военные задержали конвой ООН в Секторе Газа из-за подозрения в присутствии палестинцев. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
В понедельник израильские военные заявили о задержании колонны транспортных средств Организации Объединенных Наций в северной части Сектора Газа.
По их словам, это произошло из-за полученных разведданных, указывающих на возможное присутствие в колонне нескольких "подозреваемых палестинцев", которых военные намерены допросить.
Мы подчеркиваем, что это не конвой, который перевозит вакцины от полиомиелита, а конвой, целью которого является обмен персоналом ООН. Инцидент еще не закончился
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