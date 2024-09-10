Израиль нанес авиаудар по лагерю беженцев в Газе: погибли по меньшей мере 14 человек

По меньшей мере 14 человек погибли в результате израильского авиаудара по лагерю беженцев в Газе. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Во вторник в результате израильского авиаудара по палаточному городку в Хан-Юнисе на юге Газы погибли по меньшей мере 14 человек.

Лагерь располагался в определенной гуманитарной зоне. По словам местных жителей, по лагерю попали по меньшей мере четыре ракеты, вызвав пожар. Израильская армия заявила, что их действия были направлены на командный центр ХАМАС.

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