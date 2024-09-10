Израиль нанес авиаудар по лагерю беженцев в Газе: погибли по меньшей мере 14 человек
Киев • УНН
По меньшей мере 14 человек погибли от израильского авиаудара по лагерю беженцев в Хан-Юнисе на юге Газы. Израиль заявил, что атаковал командный центр ХАМАС, хотя лагерь находился в гуманитарной зоне.
По меньшей мере 14 человек погибли в результате израильского авиаудара по лагерю беженцев в Газе. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Во вторник в результате израильского авиаудара по палаточному городку в Хан-Юнисе на юге Газы погибли по меньшей мере 14 человек.
Лагерь располагался в определенной гуманитарной зоне. По словам местных жителей, по лагерю попали по меньшей мере четыре ракеты, вызвав пожар. Израильская армия заявила, что их действия были направлены на командный центр ХАМАС.
Ізраїль затримав конвой ООН у Газі через підозру в присутності палестинців9 сентября 2024, 19:26 • 14737 просмотров