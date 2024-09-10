Удар по табору переселенців в Газі: кількість загиблих зросла до 40, ще 60 поранені

В агентстві цивільної оборони Гази заявили, що внаслідок удару ізраїльської армії по наметовому табору для переселенців в Хан-Юнісі на півдні Гази загинули щонайменше 40 людей, ще 60 дістали поранення. Своєю чергою ізраїльська армія запевняє, що атакувала командний центр ХАМАС. Про це пише France24, передає УНН.

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Удар було завдано по Аль-Мавасі в головному південному місті Гази Хан-Юніс, яке на початку війни було оголошено ізраїльськими військовими безпечною зоною, де знайшли притулок десятки тисяч переміщених палестинців.

Однак ізраїльські військові періодично проводять операції в цьому районі та його околицях, включно з ударом у липні, унаслідок якого, за їхніми словами, загинув військовий голова ХАМАС Мохаммед Дейф, а за даними органів охорони здоров'я Гази, загинуло понад 90 осіб.

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Офіційний представник цивільної оборони Гази Мохаммед аль-Мугайр повідомив AFP на початку вівторка, що після нічного удару "40 мучеників і 60 поранених були витягнуті й переведені" до прилеглих лікарень.

"Наші екіпажі все ще працюють над пошуком 15 зниклих безвісти внаслідок обстрілу наметів переміщених осіб у Мавасі, Хан-Юніс", - додав Мугайр.

В окремій заяві представник цивільної оборони Махмуд Басал сказав, що людей, які ховаються в таборі, не попередили про удар, а брак інструментів і обладнання заважає рятувальним операціям.

Ізраїльські військові своєю чергою заявили, що їхні літаки "завдали удару по терористах ХАМАС, які діяли в центрі управління і контролю, розташованому в гуманітарній зоні в Хан-Юнісі".

"Терористичні організації в секторі Газа продовжують систематично зловживати цивільною та гуманітарною інфраструктурою, включно з позначеною гуманітарною зоною, для здійснення терористичної діяльності проти держави Ізраїль і військ ЦАХАЛу", - йдеться в заяві.

У вівторок ХАМАС у своїй заяві сказав, що твердження про те, що його бійці були присутні на місці удару, є "кричущою брехнею".

Під час війни Ізраїль неодноразово звинувачував ХАМАС у використанні мирних жителів як живого щита, що угруповання заперечує.

Нагадаємо

У вівторок армія Ізраїлю завдала авіаудару по наметевому містечку в Хан-Юнісі на півдні Гази. Табір розташовувався у визначеній гуманітарній зоні. За словами місцевих жителів, по табору влучили щонайменше чотири ракети, викликавши пожежу.

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