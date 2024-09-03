Нетаньягу назвав "ганебним" рішення Британії призупинити видачу деяких ліцензій на експорт зброї в Ізраїль

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 57229 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 113198 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 151724 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 123612 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 115208 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 116554 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 145212 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75636 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 84102 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 181558 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1.8 м/с
94 %
748 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

23:24 • 38651 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

00:37 • 30121 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

01:10 • 27349 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

01:26 • 26762 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

01:55 • 23395 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 151724 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 145212 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 181558 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 518952 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 597937 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 7648 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 34907 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 34454 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 36590 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 59913 перегляди
Актуальне
Нетаньягу назвав "ганебним" рішення Британії призупинити видачу деяких ліцензій на експорт зброї в Ізраїль

Нетаньягу назвав "ганебним" рішення Британії призупинити видачу деяких ліцензій на експорт зброї в Ізраїль

Київ • УНН

 • 13398 перегляди

Прем'єр Ізраїлю назвав "ганебним" рішення Британії призупинити деякі ліцензії на експорт зброї. Нетаньягу заявив, що це не змінить рішучості Ізраїлю перемогти ХАМАС і лише зміцнить терористичну організацію.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив у вівторок, що британський уряд ухвалив "ганебне рішення", призупинивши дію деяких ліцензій на експорт зброї до Ізраїлю, повідомляє УНН із посиланням на Reuters. 

Деталі 

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив у понеділок, що уряд призупинив дію 30 із 350 ліцензій на експорт зброї до Ізраїлю через ризик того, що обладнання може бути використане для "вчинення серйозних порушень міжнародного гуманітарного права".

Це рішення було швидко засуджено низкою ізраїльських міністрів, пише Reuters.

"Це ганебне рішення не змінить рішучості Ізраїлю перемогти ХАМАС, геноцидну терористичну організацію, яка 7 жовтня по-звірячому вбила 1200 осіб, включно з 14 британськими громадянами", - заявив Нетаньягу. 

"ХАМАС досі утримує понад 100 заручників, зокрема 5 британських громадян. Замість того щоб стати на бік Ізраїлю, демократії, що захищає себе від варварства, помилкове рішення Британії тільки зміцнить ХАМАС", - додав  Нетаньягу.

Він також вказав, що  з британською зброєю або без неї Ізраїль "виграє цю війну і забезпечить наше спільне майбутнє".

Байден вважає, що Нетаньягу не робить достатньо для досягнення угоди щодо заручників03.09.24, 09:33 • 12683 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.38
Bitcoin
$86,428.20
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,047.31
Ethereum
$2,043.36