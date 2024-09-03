Нетаньягу назвав "ганебним" рішення Британії призупинити видачу деяких ліцензій на експорт зброї в Ізраїль

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив у вівторок, що британський уряд ухвалив "ганебне рішення", призупинивши дію деяких ліцензій на експорт зброї до Ізраїлю, повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

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Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив у понеділок, що уряд призупинив дію 30 із 350 ліцензій на експорт зброї до Ізраїлю через ризик того, що обладнання може бути використане для "вчинення серйозних порушень міжнародного гуманітарного права".

Це рішення було швидко засуджено низкою ізраїльських міністрів, пише Reuters.

"Це ганебне рішення не змінить рішучості Ізраїлю перемогти ХАМАС, геноцидну терористичну організацію, яка 7 жовтня по-звірячому вбила 1200 осіб, включно з 14 британськими громадянами", - заявив Нетаньягу.

"ХАМАС досі утримує понад 100 заручників, зокрема 5 британських громадян. Замість того щоб стати на бік Ізраїлю, демократії, що захищає себе від варварства, помилкове рішення Британії тільки зміцнить ХАМАС", - додав Нетаньягу.

Він також вказав, що з британською зброєю або без неї Ізраїль "виграє цю війну і забезпечить наше спільне майбутнє".

Байден вважає, що Нетаньягу не робить достатньо для досягнення угоди щодо заручників