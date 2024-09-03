Нетаньяху назвал «позорным» решение Британии приостановить выдачу некоторых лицензий на экспорт оружия в Израиль

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил во вторник, что британское правительство приняло «позорное решение», приостановив действие некоторых лицензий на экспорт оружия в Израиль, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми заявил в понедельник, что правительство приостановило действие 30 из 350 лицензий на экспорт оружия в Израиль из-за риска того, что оборудование может быть использовано для «совершения серьезных нарушений международного гуманитарного права».

Это решение было быстро осуждено рядом израильских министров, пишет Reuters.

«Это позорное решение не изменит решимости Израиля победить ХАМАС, геноцидную террористическую организацию, которая 7 октября зверски убила 1200 человек, включая 14 британских граждан», - заявил Нетаньяху.

«ХАМАС до сих пор удерживает более 100 заложников, в том числе 5 британских граждан. Вместо того чтобы встать на сторону Израиля, демократии, защищающей себя от варварства, ошибочное решение Британии только укрепит ХАМАС», - добавил Нетаньяху.

Он также указал, что с британским оружием или без него Израиль «выиграет эту войну и обеспечит наше общее будущее».

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