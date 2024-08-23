Байден просить Нетаньяху вивести війська з частини кордону Гази - ЗМІ

Президент США Джо Байден попросив прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху під час їхньої телефонної розмови в середу погодитися на виведення ізраїльських військ з частини кордону Єгипту і Гази на першому етапі угоди про звільнення заручників і припинення вогню в секторі Газа, щоб переговори щодо угоди могли просунутися вперед. Про це заявили три ізраїльські чиновники, передає УНН із посиланням на Аxios.

Видання зазначає, що вимога Нетаньяху про те, щоб ЦАХАЛ продовжував розгортатися вздовж Філадельфійського коридору на кордоні Єгипту і Гази на першому етапі угоди, стала одним із головних - і останніх - пунктів розбіжностей на шляху до угоди.

Ізраїльські чиновники заявили, що Нетаньяху частково прийняв прохання Байдена і погодився відмовитися від однієї ізраїльської позиції вздовж кордону.

За інформацією ЗМІ, Байден попросив Нетаньяху під час їхньої телефонної розмови пом'якшити свою позицію і погодитися на виведення військ ЦАХАЛу з невеликої частини Філадельфійського коридору під час реалізації першого етапу угоди, заявили ізраїльські чиновники.

Ізраїльські офіційні особи заявили, що Байден попросив вивести ізраїльські сили зі смуги завширшки 1-2 км уздовж кордону Єгипту із сектором Гази.

Цей район розташований недалеко від узбережжя Рафаха і примикає до району Тель-аль-Султан, де ховається велика кількість переміщених палестинців.

Ізраїльські офіційні особи заявили, що Байден сказав Нетаньяху, що згода на це може сприяти просуванню переговорів до угоди.

Часткова згода Нетаньяху призвела до того, що США підтримали позицію Ізраїлю про те, що інші сили ЦАХАЛу залишаються вздовж Філадельфійського коридору на першому етапі угоди, сказав ізраїльський офіційний представник.

Ізраїльський офіційний представник заявив, що після того, як США підтримали позицію Ізраїлю, Єгипет мав погодитися надати запропоновані карти з оновленим розгортанням ЦАХАЛу ХАМАСу.

Ізраїльські офіційні особи заявили, що вони не думають, що ХАМАС погодиться на нові карти з трохи скороченим розгортанням ЦАХАЛу.

Помічник Нетаньяху сказав, що прем'єр-міністр погодився змінити місце розташування однієї позиції ЦАХАЛу і перемістити її лише на кілька сотень метрів, "таким чином, щоб не завдати шкоди оперативному контролю" вздовж Філадельфійського коридору.

"Армія ЦАХАЛу розгорнута вздовж усього Філадельфійського коридору. Прем'єр-міністр дотримується принципу, що ця ситуація триватиме", - сказав помічник.

Представник Ради національної безпеки Білого дому сказав: "Ми не коментуємо дипломатичні обговорення, і ті, хто робить це з других рук, ставлять під загрозу зусилля з укладення угоди і повернення заручників додому. З усіх питань наша позиція зрозуміла і тверда, що умови угоди мають бути виконані в повному обсязі. Ні більше, ні менше".

Додамо

Представник Білого дому Джон Кірбі сказав, що директор ЦРУ Білл Бернс прибув до Каїра в п'ятницю і приєднався до переговорів, які тривають між США, Ізраїлем і Єгиптом, за угодою про звільнення заручників, яких утримує ХАМАС, і встановлення припинення вогню в секторі Газа.

"Процес просувається вперед. Важливо, щоб усі сторони, включно з ХАМАС, брали участь і щоб сторони продовжували працювати над реалізацією і завершенням деталей", - сказав Кірбі журналістам на брифінгу.

"Є перші ознаки того, що вчорашні переговори були конструктивними, і ми хочемо продовжити цей імпульс", - сказав він.

Під час переговорів у Каїрі в четвер Ізраїль і Єгипет скоротили розрив між собою щодо розгортання сил ЦАХАЛу вздовж Філадельфійського коридору, сказав високопоставлений ізраїльський чиновник.

За інформацією ЗМІ, очікується, що ще один раунд переговорів відбудеться в Каїрі в неділю з Бернсом, прем'єр-міністром Катару Мохаммедом бін Абдель Рахманом Аль Тані та високопосадовцями з Ізраїлю та Єгипту.

Високопоставлений ізраїльський чиновник сказав, що Ізраїль сподівається, що ХАМАС відреагує на ізраїльські карти і погодиться приєднатися до переговорів, щоб посередники могли провести непрямі переговори між сторонами в режимі реального часу та рухатися вперед до угоди.