Байден просит Нетаньяху вывести войска с части границы Газы - СМИ

Президент США Джо Байден попросил премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху во время их телефонного разговора в среду согласиться на вывод израильских войск с части границы Египта и Газы на первом этапе соглашения об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа, чтобы переговоры по соглашению могли продвинуться вперед. Об этом заявили три израильских чиновника, передает УНН со ссылкой на Аxios.

Издание отмечает, что требование Нетаньяху о том, чтобы ЦАХАЛ продолжал развертываться вдоль Филадельфийского коридора на границе Египта и Газы на первом этапе соглашения, стало одним из главных — и последних — пунктов разногласий на пути к соглашению.

Израильские чиновники заявили, что Нетаньяху частично принял просьбу Байдена и согласился отказаться от одной израильской позиции вдоль границы.

По информации СМИ, Байден попросил Нетаньяху во время их телефонного разговора смягчить свою позицию и согласиться на вывод войск ЦАХАЛа с небольшой части Филадельфийского коридора во время реализации первого этапа соглашения, заявили израильские чиновники.

Израильские официальные лица заявили, что Байден попросил вывести израильские силы с полосы шириной 1–2 км вдоль границы Египта с сектором Газа.

Этот район находится недалеко от побережья Рафаха и примыкает к району Тель-аль-Султан, где укрывается большое количество перемещенных палестинцев.

Израильские официальные лица заявили, что Байден сказал Нетаньяху, что согласие на это может способствовать продвижению переговоров к соглашению.

Частичное согласие Нетаньяху привело к тому, что США поддержали позицию Израиля о том, что другие силы ЦАХАЛа остаются вдоль Филадельфийского коридора на первом этапе соглашения, сказал израильский официальный представитель.

Израильский официальный представитель заявил, что после того, как США поддержали позицию Израиля, Египет должен был согласиться предоставить предложенные карты с обновленным развертыванием ЦАХАЛа ХАМАСу.

Израильские официальные лица заявили, что они не думают, что ХАМАС согласится на новые карты с немного сокращенным развертыванием ЦАХАЛа.

Помощник Нетаньяху сказал, что премьер-министр согласился изменить местоположение одной позиции ЦАХАЛа и переместить ее всего на несколько сотен метров, "таким образом, чтобы не нанести ущерб оперативному контролю" вдоль Филадельфийского коридора.

"Армия ЦАХАЛа развернута вдоль всего Филадельфийского коридора. Премьер-министр придерживается принципа, что эта ситуация будет продолжаться", — сказал помощник.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома сказал: "Мы не комментируем дипломатические обсуждения, и те, кто делает это из вторых рук, ставят под угрозу усилия по заключению соглашения и возвращению заложников домой. По всем вопросам наша позиция ясна и тверда, что условия сделки должны быть выполнены в полном объеме. Ни больше, ни меньше".

Добавим

Представитель Белого дома Джон Кирби сказал, что директор ЦРУ Билл Бернс прибыл в Каир в пятницу и присоединился к продолжающимся переговорам между США, Израилем и Египтом по соглашению об освобождении заложников, удерживаемых ХАМАС, и установлении прекращения огня в секторе Газа.

"Процесс продвигается вперед. Важно, чтобы все стороны, включая ХАМАС, участвовали и чтобы стороны продолжали работать над реализацией и завершением деталей", — сказал Кирби журналистам на брифинге.

"Есть первые признаки того, что вчерашние переговоры были конструктивными, и мы хотим продолжить этот импульс", — сказал он.

В ходе переговоров в Каире в четверг Израиль и Египет сократили разрыв между собой относительно развертывания сил ЦАХАЛа вдоль Филадельфийского коридора, сказал высокопоставленный израильский чиновник.

По информации СМИ, ожидается, что еще один раунд переговоров состоится в Каире в воскресенье с Бернсом, премьер-министром Катара Мохаммедом бин Абдель Рахманом Аль Тани и высокопоставленными должностными лицами из Израиля и Египта.

Высокопоставленный израильский чиновник сказал, что Израиль надеется, что ХАМАС отреагирует на израильские карты и согласится присоединиться к переговорам, чтобы посредники могли провести непрямые переговоры между сторонами в режиме реального времени и двигаться вперед к соглашению.