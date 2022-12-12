Обстрел Горняка в Донецкой области: известно о двух погибших и 10 раненых

Детали

По данным следствия, утром 12 декабря российские войска обстреляли Горняк в Кураховской громаде кассетными боеприпасами и реактивными системами залпового огня "Ураган". Снаряды попали в центральную часть города.

"В результате обстрела погибли два гражданина, еще десять получили ранения разной степени тяжести. Пострадавшие эвакуированы в больницу г. Селидово, им предоставляется квалифицированная медицинская помощь", – говорится в сообщении.

Также повреждены пятиэтажные дома и отделение банка.

Напомним

Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил о восьми раненых в Горняке.