Обстрел Горняка в Донецкой области: известно о двух погибших и 10 раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Сегодня в результате российского обстрела города Горняк в Донецкой области погибли два человека, получили ранения – 10. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Офиса Генерального прокурора.
Детали
По данным следствия, утром 12 декабря российские войска обстреляли Горняк в Кураховской громаде кассетными боеприпасами и реактивными системами залпового огня "Ураган". Снаряды попали в центральную часть города.
"В результате обстрела погибли два гражданина, еще десять получили ранения разной степени тяжести. Пострадавшие эвакуированы в больницу г. Селидово, им предоставляется квалифицированная медицинская помощь", – говорится в сообщении.
Также повреждены пятиэтажные дома и отделение банка.
Напомним
Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил о восьми раненых в Горняке.