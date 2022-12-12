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Обстрел Горняка в Донецкой области: известно о двух погибших и 10 раненых

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 декабря. УНН. Сегодня в результате российского обстрела города Горняк в Донецкой области погибли два человека, получили ранения – 10. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Офиса Генерального прокурора.

Детали

По данным следствия, утром 12 декабря российские войска обстреляли Горняк в Кураховской громаде кассетными боеприпасами и реактивными системами залпового огня "Ураган". Снаряды попали в центральную часть города.

"В результате обстрела погибли два гражданина, еще десять получили ранения разной степени тяжести. Пострадавшие эвакуированы в больницу г. Селидово, им предоставляется квалифицированная медицинская помощь", – говорится в сообщении.

Также повреждены пятиэтажные дома и отделение банка. 

Напомним

Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил о восьми раненых в Горняке.

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