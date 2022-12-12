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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Обстріл Гірника на Донеччині: відомо про двох загиблих і 10 поранених

Обстріл Гірника на Донеччині: відомо про двох загиблих і 10 поранених

Київ • УНН

 • 3739601 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Сьогодні внаслідок російського обстрілу міста Гірник у Донецький області загинуло двоє людей, дістало поранення – 10. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram Офісу Генерального прокурора.

Деталі

За даними слідства, вранці 12 грудня російські війська обстріляли Гірник у Курахівській громаді касетними боєприпасами та реактивними системами залпового вогню "Ураган". Снаряди влучили у центральну частину міста.

"В результаті обстрілу загинули двоє громадян, ще десять отримали поранення різного ступеню тяжкості. Постраждалі евакуйовані до лікарні м. Селидове, їм надається кваліфікована медична допомога", – ідеться у повідомленні.

Також пошкоджено п'ятиповерхові будинки та відділення банку. На місці працюють слідчо-оперативна група та парамедики.

Нагадаємо

Раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив про вісьмох поранених у Гірнику.

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