Обстріл Гірника на Донеччині: відомо про двох загиблих і 10 поранених
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Сьогодні внаслідок російського обстрілу міста Гірник у Донецький області загинуло двоє людей, дістало поранення – 10. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram Офісу Генерального прокурора.
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За даними слідства, вранці 12 грудня російські війська обстріляли Гірник у Курахівській громаді касетними боєприпасами та реактивними системами залпового вогню "Ураган". Снаряди влучили у центральну частину міста.
"В результаті обстрілу загинули двоє громадян, ще десять отримали поранення різного ступеню тяжкості. Постраждалі евакуйовані до лікарні м. Селидове, їм надається кваліфікована медична допомога", – ідеться у повідомленні.
Також пошкоджено п'ятиповерхові будинки та відділення банку. На місці працюють слідчо-оперативна група та парамедики.
Нагадаємо
Раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив про вісьмох поранених у Гірнику.