Донеччина: росіяни вранці вдарили по Гірнику, вісім людей поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Російські окупанти сьогодні вранці вдарили по Гірнику Донецької області, вісім людей отримали поранення, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Телеграм, пише УНН.
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"8 людей поранено — наслідок ранкового удару по Гірнику. Усі поранені доставлені до лікарні, обсяги завданої шкоди встановлюємо. Це — чергова атака російської армії на мирне населення. Цього разу ворог застосував РСЗВ "Ураган", - повідомив Кириленко.
Голова ОВА наголосив, що "держава-терористка безперервно тероризує мирних українців — стріляє і стрілятиме по цивільних, поки ми не виженемо її геть". І закликав евакуюватися з регіону.
Доповнення
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