Донецкая область: россияне утром ударили по Горняку, восемь человек ранены

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"8 человек ранены — вследствие утреннего удара по Горняку. Все раненые доставлены в больницу, объемы причиненного ущерба устанавливаем. Это — очередная атака российской армии на мирное население. На этот раз враг применил РСЗО "Ураган", - сообщил Кириленко.

Глава ОВА подчеркнул, что "государство-террорист непрерывно терроризирует мирных украинцев — стреляет и будет стрелять по гражданским, пока мы не выгоним его прочь". И призвал эвакуироваться из региона.

Дополнение

Оккупанты ударили по Костянтиновке Донецкой области, повреждена школа.