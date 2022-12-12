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Донецкая область: россияне утром ударили по Горняку, восемь человек ранены

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 декабря. УНН. Российские оккупанты сегодня утром ударили по Горняку Донецкой области, восемь человек получили ранения, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Телеграм, пишет УНН.

Цитата

"8 человек ранены — вследствие утреннего удара по Горняку. Все раненые доставлены в больницу, объемы причиненного ущерба устанавливаем. Это — очередная атака российской армии на мирное население. На этот раз враг применил РСЗО "Ураган", - сообщил Кириленко.

Глава ОВА подчеркнул, что "государство-террорист непрерывно терроризирует мирных украинцев — стреляет и будет стрелять по гражданским, пока мы не выгоним его прочь". И призвал эвакуироваться из региона.

Дополнение

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