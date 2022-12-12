Окупанти вдарили по Костянтинівці на Донеччині: пошкоджено школу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по місту Костянтинівка Донецької області. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено школу. Про це в Telegram повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, інформує УНН.
Цитата
"Ракетний удар по місту Костянтинівка. Через дії окупантів пошкоджено будівлю школи. Ніхто не постраждав", - написав Тимошенко.
Нагадаємо
11 грудня російські окупанти вбили ще одного жителя Донецької області, троє дістали поранення.