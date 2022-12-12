Оккупанты ударили по Константиновке Донецкой области: повреждена школа
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по городу Константиновка Донецкой области. В результате вражеской атаки повреждена школа. Об этом в Telegram сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, информирует УНН.
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"Ракетный удар по городу Константиновка. Из-за действий оккупантов повреждено здание школы. Никто не пострадал", - написал Тимошенко.
Напомним
11 декабря российские оккупанты убили еще одного жителя Донецкой области, трое получили ранения.