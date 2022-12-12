Донеччина: окупанти вбили людину, ще 3 поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. На ранок понеділка, 12 грудня, російські окупанти вбили ще одного жителя Донецької області, ще 3 отримали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
Цитата
"За 11 грудня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини - у Великій Новосілці. Ще 3 людини в області дістали поранення", - написав він.
Деталі
Усього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинуло 1252 осіб, ще 2720 цивільних отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.
Доповнення
Російські військовослужбовці 11 грудня обстріляли Курахове (Донецька область) з РСЗВ "Ураган". За попередньою інформацією, загиблих та поранених серед мирних жителів немає.