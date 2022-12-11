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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 16452 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Окупанти обстріляли Курахове з "Ураганів": деталі

Окупанти обстріляли Курахове з "Ураганів": деталі

Київ • УНН

 • 826537 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Російські військовослужбовці сьогодні, 11 грудня, обстріляли Курахове (Донецька область) з РСЗВ "Ураган". За попередньою інформацією, загиблих та поранених серед мирних жителів немає. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, інформує УНН.

Цитата 

"Окупанти знову обстріляли місто Курахове на Донеччині. Вдарили з РСЗВ "Ураган". Попередньо постраждалих немає", - написав він в Telegram

Деталі

За його словами, на місці працюють всі екстрені служби.

Доповнення

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив про двох постраждалих в області від рук російських окупантів.

Українські Національні Новини

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