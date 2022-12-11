Окупанти обстріляли Курахове з "Ураганів": деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Російські військовослужбовці сьогодні, 11 грудня, обстріляли Курахове (Донецька область) з РСЗВ "Ураган". За попередньою інформацією, загиблих та поранених серед мирних жителів немає. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, інформує УНН.
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"Окупанти знову обстріляли місто Курахове на Донеччині. Вдарили з РСЗВ "Ураган". Попередньо постраждалих немає", - написав він в Telegram.
Деталі
За його словами, на місці працюють всі екстрені служби.
Доповнення
Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив про двох постраждалих в області від рук російських окупантів.