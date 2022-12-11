Оккупанты обстреляли Курахово из "Ураганов": детали
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Российские военнослужащие сегодня, 11 декабря, обстреляли Курахово (Донецкая область) из РСЗО "Ураган". По предварительной информации, погибших и раненых среди мирных жителей нет. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает УНН.
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"Оккупанты снова обстреляли город Курахово в Донецкой области. Ударили из РСЗО "Ураган". Предварительно пострадавших нет", - написал он в Telegram.
Детали
По его словам, на месте работают все экстренные службы.
Дополнение
Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил о двух пострадавших в области от рук российских оккупантов.