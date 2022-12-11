Донеччина: від рук окупантів постраждало двоє людей в області
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив про двох постраждалих в області від рук російських окупантів, пише УНН.
Деталі
За 10 грудня росіяни поранили 2 мирних жителів Донеччини — у Бахмуті та Максимільянівці.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Додамо
Російська окупаційна армія у ніч проти 11 грудня обстріляла Нікопольський район, де залишила після себе Понівечені будинки та електромережі.
До того ж рашисти обстріляли Куцурубську громаду на Миколаївщині.