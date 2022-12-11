Донецкая область: от рук оккупантов пострадали два человека в области
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил о двух пострадавших в области от рук российских оккупантов, пишет УНН.
Детали
За 10 декабря россияне ранили 2 мирных жителей Донбасса — в Бахмуте и Максимилианке.
В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Добавим
Российская оккупационная армия в ночь на 11 декабря обстреляла Никопольский район, где оставила после себя изуродованные дома и электросети.
К тому же рашисты обстреляли Куцурубскую общину в Николаевской области.