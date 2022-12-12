Донецкая область: оккупанты убили человека, еще 3 ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. На утро понедельника, 12 декабря, российские оккупанты убили еще одного жителя Донецкой области, еще 3 получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
Цитата
"За 11 декабря россияне убили 1 мирного жителя Донецкой области - в Великой Новоселке. Еще 3 человека в области получили ранения", - написал он.
Детали
Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 1252 человека, еще 2720 гражданских получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.
Дополнение
Российские военнослужащие 11 декабря обстреляли Курахово (Донецкая область) из РСЗО "Ураган". По предварительной информации, погибших и раненых среди мирных жителей нет.