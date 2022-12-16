Удар по дому в Кривом Роге: количество раненых выросло до шести
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Из-за ракетного удара по жилому дому в Кривом Роге количество травмированных людей выросло до 6. Разрушен один из пяти подъездов. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, пишет УНН.
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"Днепропетровская область. Кривой Рог. В результате попадания ракеты в жилой дом разрушен один из пяти подъездов. 2 человека погибли. 6 человек травмированы, среди них 3 детей", - написал Тимошенко.
По его словам, под завалами возможно находится 2 человека, из них 1 ребенок.
"Спасательные службы продолжают работать на месте", – добавил Тимошенко.
Дополнение
Российские оккупанты попали в жилой дом в Кривом Роге Днепропетровской области.