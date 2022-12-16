Удар по дому в Кривом Роге: количество раненых выросло до шести

Детали

"Днепропетровская область. Кривой Рог. В результате попадания ракеты в жилой дом разрушен один из пяти подъездов. 2 человека погибли. 6 человек травмированы, среди них 3 детей", - написал Тимошенко.

По его словам, под завалами возможно находится 2 человека, из них 1 ребенок.

"Спасательные службы продолжают работать на месте", – добавил Тимошенко.

Дополнение

Российские оккупанты попали в жилой дом в Кривом Роге Днепропетровской области.