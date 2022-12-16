Удар по будинку у Кривому Розі: кількість поранених зросла до шести
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Через ракетний удар по житловому будинку у Кривому Розі кількість травмованих людей зросла до 6. Зруйновано один з п‘яти під‘їздів. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, пише УНН.
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"Дніпропетровська область. Кривий Ріг. Внаслідок влучання ракети у житловий будинок зруйновано один з п‘яти під‘їздів. 2 людини загинуло. 6 людей травмовано, серед них 3 дітей», - написав Тимошенко у Telegram.
За його словами, під завалами можливо перебуває 2 особи, з них 1 дитина.
"Рятувальні служби продовжують працювати на місці", - додав Тимошенко.
Доповнення
Російські окупанти влучили у житловий будинок у Кривому Розі на Дніпропетровщині.