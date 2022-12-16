Росіяни влучили ракетою у житловий будинок у Кривому Розі - ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Російські окупанти влучили у житловий будинок у Кривому Розі на Дніпропетровщині, під завалами можуть бути люди. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко у Телеграм, пише УНН.
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"Кривий Ріг. Влучання у житловий будинок. Є руйнування. Під завалами можуть бути люди. На місці працюють екстрені служби", - написав Тимошенко.
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Усією Україною поширилася повітряна тривога, екстрені відключення електроенергії запровадили у декількох областях на тлі загрози ракетного удару.
Повідомляється про роботу ППО у Києві та низці областей.