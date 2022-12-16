Росіяни влучили ракетою у житловий будинок у Кривому Розі - ОП

Цитата

"Кривий Ріг. Влучання у житловий будинок. Є руйнування. Під завалами можуть бути люди. На місці працюють екстрені служби", - написав Тимошенко.

Доповнення

Усією Україною поширилася повітряна тривога, екстрені відключення електроенергії запровадили у декількох областях на тлі загрози ракетного удару.

Повідомляється про роботу ППО у Києві та низці областей.