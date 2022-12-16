Россияне попали ракетой в жилой дом в Кривом Роге - ОП

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"Кривой Рог. Попадание в жилой дом. Есть разрушения. Под завалами могут быть люди. На месте работают экстренные службы", - написал Тимошенко.

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По всей Украине распространилась воздушная тревога, экстренные отключения электроэнергии ввели в нескольких областях на фоне угрозы ракетного удара.

Сообщается о работе ПВО в Киеве и ряде областей.