Россияне попали ракетой в жилой дом в Кривом Роге - ОП
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Российские оккупанты попали в жилой дом в Кривом Роге в Днепропетровской области, под завалами могут быть люди. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко в Телеграм, пишет УНН.
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"Кривой Рог. Попадание в жилой дом. Есть разрушения. Под завалами могут быть люди. На месте работают экстренные службы", - написал Тимошенко.
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По всей Украине распространилась воздушная тревога, экстренные отключения электроэнергии ввели в нескольких областях на фоне угрозы ракетного удара.
Сообщается о работе ПВО в Киеве и ряде областей.